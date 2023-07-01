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【有錢人搞邊科】馬斯克vs朱克伯格將在羅馬鬥獸場比試？意大利文化部：未收到任何聯繫

環球政經 22:39 2023/07/01

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特斯拉（ Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）與 Meta董事長兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前在網上一言不合，相約要在鐵籠格鬥比試。有消息指兩人都為此而接受巴西柔術訓練，近日亦傳出格鬥地點將訂在意大利羅馬鬥獸場。不過意大利文化部就回應指未有收到任何聯繫，看來目前一切都是傳聞。

事源於馬斯克昨日（30日）在Twitter寫道「羅馬鬥獸場不時會有打鬥發生。」（"Some chance fight happens in Colosseum."），從而令外界猜測，他和朱克伯格是否將會羅馬鬥獸場進行鐵籠格鬥。

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不過，意大利文化部已否認此消息，並指出目前尚未收到任何聯繫，也沒有任何書面文件。該部門亦提到，如果馬斯克和朱克伯格想在鬥獸場「表演」，就必須是非暴力的挑戰。

要提到這場鐵籠格鬥起因，就需要提到Meta新開發的社群「Threads」，由此介面與Twitter非常相似，被網友認為抄襲。馬斯克更發文嘲諷此事，後來有網友開玩笑留言稱，朱克伯格有在練柔術。

馬斯克回覆：「如果他願意，我就準備跟他打一場鐵籠格鬥賽。」及後朱克伯格在Instagram發布限時動態，將上述對話截圖為背景，並表示「把地點傳給我」，被認為是間接同意了這次比賽邀約。

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撰文 : 陳楚琨

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