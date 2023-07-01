【慶回歸】M+博物館全日錄得逾2.3萬人次入場　破今年五一黃金周單日入場人次紀錄

為慶祝香港回歸26年，市民今日可免費參觀西九文化區M+博物館展覽，及預約免費參觀香港故宮文化博物館7個專題展覽。西九文化區管理局表示，M+博物館全日共錄得超過2.3萬入場人次，破今年「五一黃金周」假期的單日入場人次紀錄。

【高鐵香港段】慶回歸輕鐵及相關巴士今全日免費 高鐵今起增3新站另加密班次【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

西九文化區管理局稱，M+博物館全日共錄得超過2.3萬人次入場參觀，香港故宮文化博物館則有超過7,600人次入場參觀，兩間博物館皆打破今年4月30日「五一黃金周」假期的單日入場人次紀錄。

M+今日訪客量暴增。西九文化區管理局下午宣布，截至中午12時，M+已有超過5,800人次入場參觀，故宮文化博物館則有超過2,800人次入場參觀。M+博物館午後若要入場更需輪候逾2小時。

同場加映：【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機