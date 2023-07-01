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【慶回歸】M+博物館全日錄得逾2.3萬人次入場　破今年五一黃金周單日入場人次紀錄

理財智慧 21:31 2023/07/01

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為慶祝香港回歸26年，市民今日可免費參觀西九文化區M+博物館展覽，及預約免費參觀香港故宮文化博物館7個專題展覽。西九文化區管理局表示，M+博物館全日共錄得超過2.3萬入場人次，破今年「五一黃金周」假期的單日入場人次紀錄。

【高鐵香港段】慶回歸輕鐵及相關巴士今全日免費 高鐵今起增3新站另加密班次【見下頁

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西九文化區管理局稱，M+博物館全日共錄得超過2.3萬人次入場參觀，香港故宮文化博物館則有超過7,600人次入場參觀，兩間博物館皆打破今年4月30日「五一黃金周」假期的單日入場人次紀錄。

M+今日訪客量暴增。西九文化區管理局下午宣布，截至中午12時，M+已有超過5,800人次入場參觀，故宮文化博物館則有超過2,800人次入場參觀。M+博物館午後若要入場更需輪候逾2小時。

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撰文 : 陳楚琨

故宮文化博物館 M+ 西九文化區管理局 故宮 西九文化區 文娛藝術 博物館 展覽 香港 七一回歸

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