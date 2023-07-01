【福島核電】歐盟擬撤銷日產食品進口限制　目前仍有12個國家和地區限制入口

日本共同社日前報道，歐盟（EU）相關人士透露，歐盟委員會正展開最後協調，擬完全撤銷2011年福島核事故後對日本產食品實施的進口限制措施，預計最快於本月底公布。

報道指出，撤銷進口限制的議題將在7月於布魯塞爾舉行的日本和歐盟首腦會談中成為議題。歐盟若決定撤銷進口限制，日本政府與維持限制的中韓等國之間的談判將成為今後的焦點。

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2011年核事故後，因擔憂放射性物質造成污染，世界各國和地區紛紛限制進口日本農林水產品和食品。歐盟也在事故後不久就出台了限制措施。限制的國家和地區一度達到55個，但之後陸續撤銷或放寬限制，美國於2021年9月撤銷。歐盟2021年10月放寬限制，人工栽培的菇類不再需要產地證明等文件。

不過，據日本農林水產省介紹，目前依然實施限制的12個國家和地區，包括韓國、中國內地、台灣、香港、澳門這5個國家和地區維持了停止進口措施。中國對於宮城和福島等10個都縣的食品和飼料，除了一部分之外，均停止進口。韓國以青森、岩手、福島等15個縣為對象，停止進口各種食品。

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