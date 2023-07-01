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人行副行長潘功勝出任黨委書記 傳將接任行長

股樓投資 21:26 2023/07/01

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人民銀行宣布，已召開領導幹部會議，中央組織部宣布，潘功勝被任命為人民銀行黨委書記，免去郭樹清的人民銀行黨委書記職務、易綱中國人民銀行黨委副書記職務。外電引述消息指，現為人民銀行副行長暨國家外匯管理局局長的潘功勝，在獲委任為人行黨委書記後，將接替易綱成為下任人行行長。

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【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

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現年59歲的潘功勝2012年加入人行前，曾於多間內地大型銀行位居要職，包括工商銀行(01398) 投資者關係部總經理和農業銀行(01288) 副行長等。曾在美國哈佛大學從事研究的潘功勝，亦曾發表《上市銀行價值分析》等著作。在人行期間，潘功勝曾參與推動貸款市場報價利率的改革，及領導金融科技企業的監管等。消息指，潘功勝有望成為下任人行行長，和其具備國際背景，有助和全球央行行長合作有關。

至於現任行長易綱，已屆65歲的退休年齡。今年3月，易綱獲任命為全國政協經濟委員會副主任。

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撰文 : 李尚毅

建設銀行（00939） 港股

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