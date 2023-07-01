【濠賭股】澳門6月博彩收入152億 按年增5.1倍

澳門博彩監察協調局公布， 6月份博彩毛收入152.07億澳門元，按年增加5.13倍，雖然上月賭收延續近月升勢，然而這稍低於市場原先預期的5.3倍。以按月計，6月澳門賭收則減少2.3%。至於今年首6個月，澳門賭收累計錄得801.36億澳門元，按年增加2.05倍。

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另外，澳門媒體近日引述消息報道，銀河娛樂（00027）綜合度假村第三期項目已經基本竣工，其中萊佛士酒店（Raffles）將於７月初開業，惟暫時只優先接待中場賭客入住，暫未悉會否開放給街客預訂。消息指，萊佛士酒店擁有450間套房。此外業內人士指，銀河中場７月初將有60張賭枱，轉為高額投注區賭枱。而同屬銀娛第三期項目的安達仕酒店（Andaz），於本周舉行了招聘會，吸引逾250名澳門本地求職者參與，早前銀娛回應傳媒查詢時指，安達仕酒店開幕時間要視乎萊佛士酒店表現，以及市場需求等因素再落實。

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