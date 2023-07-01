【派糖與否】明年會否再派消費券？　陳茂波：言之尚早

本月16日將派發最後一期電子消費券，不少人都關注港府日後會否再「派錢」。財政司司長陳茂波今日（1日）稱，政府沒想過將消費券作為長期措施，但明年再派發消費券與否都是言之尚早，考慮到外圍環境波動，政府要審時度勢。

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陳茂波今日接受電台訪問提到，政府未有想過將消費券作為長期措施，如果外圍環境改善，整體經濟好轉，不一定需要再加大力度撐起本地消費。

而對於本港經濟逐步復蘇，是否代表明年不會再派發消費券，他則回應表示目前言之尚早，鑑於外圍環境波動，政府需審時度勢，逐年考慮。

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