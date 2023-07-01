【京東9618】劉強東妻子「奶茶妹」現身香港婦協活動　企C位與邱詠筠、鄭志雯、謝其潤大合照

▲ 【京東9618】劉強東妻子「奶茶妹」（中）現身香港婦協活動 企C位與邱詠筠（右3）、鄭志雯（右2）、謝其潤（右1）大合照

近日京東 （09618） 創辦人劉強東太太、「奶茶妹」章澤天再度成為內地網民話題之一，香港婦協週五（30日）在香港故宮博物館舉辦第三屆「巾幗建新力論壇」，章澤天現身香港，以京東基金會榮譽理事長的身份出席論壇，除了分享自己人生觀，亦時隔多年回應拒絕張藝謀演戲一事。

章澤天上載當日相片，大合照全程站C位，帝盛酒店集團總裁及執行董事邱詠筠、瑰麗酒店集團首席行政總裁、周大福珠寶集團副主席鄭志雯、中生製藥主席謝其潤等商界女強人則站在旁邊。

章澤天回應拒絕張藝謀演戲

章澤天出席名為「女力引領未來 燃放無邊界限」討論環節，同埸除了鄭志雯外、也有世界旅遊及旅行業理事會亞太區首位董事總經理、Bridge XP Advisory董事總經理 Liz Ortiguera。

章澤天在討論上稱：「我從小是一個非常靦腆的女生，我覺得我錯過了很多機會，很多時候錯過機會時，就開始後悔，為什麼剛剛沒有更主動一點。」主持人問及章澤天會不會後悔拒絕張藝謀演戲，章澤天回應稱，這是不一樣的人生，這是不一樣的人生選擇。

拒絕張藝謀演戲一事再成微博網上熱話之一，有網民則笑指，張藝謀早就辟謠，只是邀請章澤天面試。

劉強東與章澤天共育有1男1女，章澤天在論壇談及人生觀，表示大女兒很多時候會覺得不好意思、害怕別人看見自己犯錯，但她認為生活是自己的，不是過給別人看的，應該更主動地去掌控自己的生活。

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編輯：李哲毅