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【港交所388】港交所擴大無紙化上市機制 新規年底生效

股樓投資 18:38 2023/07/01

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港交所(00388)全資附屬公司聯交所就建議擴大無紙化上市機制及其他《上市規則》修訂的諮詢文件刊發諮詢總結。聯交所共收到63份來自廣泛界別的非重複回應意見。所有建議均獲大多數回應人士支持。聯交所將採納諮詢文件中的所有建議並稍作調整，詳情已載列於諮詢總結中。 港交所上市主管伍潔鏇表示，港交所致力在業務營運的不同層面上實現可持續發展。樂見今次擴大無紙化上市機制的諮詢廣獲市場支持，並落實全部建議。《上市規則》的新修訂將推動大幅減少用紙，同時提升監管流程的效率，令發行人、投資者和其他參與者之間的溝通更便利和現代化。

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溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

她補充，是次對上市機制的提升是港交所推動市場數碼化的最新優化措施，實現連接現在與未來的戰略重點。將繼續推動市場現代化的工作，其中包括現正研究制定的全新招股章程授權及登記程序。

港交所提及，《上市規則》的主要變動包括：減少須呈交的文件數量及強制規定以電子方式提交文件；上市發行人須在適用法律及法規容許的範圍內，透過電子方式發布公司通訊；及簡化《上市規則》附錄。大部分經修訂的《上市規則》將於2023年12月31日生效，諮詢總結中已載列為個別發行人提供的過渡安排。諮詢總結中亦列出其他對《上市規則》的非主要修訂，並將於2023年7月8日生效。

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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 港股

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