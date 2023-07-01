【高鐵香港段】慶回歸輕鐵及相關巴士今全日免費　高鐵今起增3新站另加密班次

高速鐵路（香港段）今日 （1日）開通四川省長途綫，增加樂山、宜賓西及成都東3個新站點，並且加密往來廣州東站、 深圳北站及福田站的列車服務。

今次提升服務進一步將高鐵的網絡覆蓋擴闊至全國69個站點，列車服務由每日164班增加至182班，其中短途列車服務每天增至146班，包括89班來往深圳的列車，支持大灣區一小時生活圈概念。

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正值香港回歸26周年，今早有不少乘客乘搭高鐵前往內地旅遊，亦有首發團往成都東。港鐵行政總裁金澤培及車務總監李家潤今早到香港西九龍站歡送成都東首班列車的乘客，亦聯同「高鐵隊長」一同向乘客致送小禮物。

另外，為慶祝疫情後的首個「七一」，輕鐵及相關的港鐵巴士服務今天（7月1日）全日免費。港鐵香港客運服務總監楊美珍今早於輕鐵兆康站為當值的同事打氣，並向乘客送上禮物，祝願市民大眾能展開愉快的旅程，共慶回歸。

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此外，港鐵今日透過於MTR Mobile進行的「開心香港」抽獎活動，加碼送贈71,000份免費本地車程及26張全年免費車票，活動將進行至下午6時。

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