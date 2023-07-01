  • 29°C
香港時間 : 2023701日 (週六) 18:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊今再推限玩令 未成年玩家暑假毎周僅可遊玩3小時

股樓投資 16:37 2023/07/01

分享：

分享：

暑期開始，騰訊（00700）等國內遊戲廠商近日集體發布「關於暑期未成年人遊戲限玩的通知」，結合相關要求與實際放假安排，未成年用戶只可以在7月1日至8月31日期間的每周五、六、日晚上8點至9點之間登錄體驗遊戲，提醒廣大未成年玩家合理安排時間，適度遊戲。騰訊遊戲表示，整個暑假兩個月未成年人只能玩26個小時遊戲，並針對冒用帳號問題，率先加碼採用人臉識別驗證進行攔截，運用AI機器學習等技術手段判定疑似未成年帳號，拒絕或未通過驗證的用戶將被納入防沉迷監管。

【小米1810】小米傳重組印度業務 裁減當地三成員工  請情請看【下一頁

【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

網易（09999）旗下網易遊戲亦在早前表示，在遊戲行業首次推出AI巡邏員提高未成年風險行為識別準確率，借助ＡＩ大模型技術對未成年保護體系進行升級。

另外內媒報道，近日傳出騰訊其中一個部門TEG CDC（技術工程事業群用戶研究與體驗設計部）整體解散，包含設計師、開發人員等，規模約數百人。騰訊回應，此次變動是公司內部正常的組織架構調整，出於業務發展需要，不涉及人員優化。該部門是騰訊第一個，也是唯一一個公司級設計部門，有份參與設計QQ空間、QQ音樂、QQ瀏覽器和騰訊視頻等產品。

【阿里巴巴9988】盒馬內地8城市 12間新店同日開業  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

下一篇文章

【保你大】保險可作遺產安排工具　加上信託雙劍合壁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】新畢業生嫌月薪1.5萬低想轉工 網民：捱一年轉工馬上加薪到2.1萬
【職場熱話】新畢業生嫌月薪1.5萬低想轉工 網民：捱一年轉工馬上加薪到2.1萬
【交通優惠】 7月1日免費搭輕鐵及港鐵巴士 上MTR Mobile可抽7.1萬份免費車程票+26張全年票
【交通優惠】 7月1日免費搭輕鐵及港鐵巴士 上MTR Mobile可抽7.1萬份免費車程票+26張全年票
【交通優惠】九巴推「夏日賞童遊」 13個暑假紅日小童可免費搭巴士
【交通優惠】九巴推「夏日賞童遊」 13個暑假紅日小童可免費搭巴士
【假日好去處】粉嶺舊球場化身「粉嶺同樂谷」 7月1日 免費玩高球、木球、攀樹、與小馬打卡、賞樹
【假日好去處】粉嶺舊球場化身「粉嶺同樂谷」 7月1日 免費玩高球、木球、攀樹、與小馬打卡、賞樹
【職場熱話】35歲男想轉行 目標4萬月薪 網民：若為了錢而工作會成為一個「活死人」
【職場熱話】35歲男想轉行 目標4萬月薪 網民：若為了錢而工作會成為一個「活死人」
【美食情報】麥當勞推3日限時優惠　$20歎2件麥炸雞
【美食情報】麥當勞推3日限時優惠　$20歎2件麥炸雞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款