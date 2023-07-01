【騰訊700】騰訊今再推限玩令 未成年玩家暑假毎周僅可遊玩3小時

暑期開始，騰訊（00700）等國內遊戲廠商近日集體發布「關於暑期未成年人遊戲限玩的通知」，結合相關要求與實際放假安排，未成年用戶只可以在7月1日至8月31日期間的每周五、六、日晚上8點至9點之間登錄體驗遊戲，提醒廣大未成年玩家合理安排時間，適度遊戲。騰訊遊戲表示，整個暑假兩個月未成年人只能玩26個小時遊戲，並針對冒用帳號問題，率先加碼採用人臉識別驗證進行攔截，運用AI機器學習等技術手段判定疑似未成年帳號，拒絕或未通過驗證的用戶將被納入防沉迷監管。

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網易（09999）旗下網易遊戲亦在早前表示，在遊戲行業首次推出AI巡邏員提高未成年風險行為識別準確率，借助ＡＩ大模型技術對未成年保護體系進行升級。

另外內媒報道，近日傳出騰訊其中一個部門TEG CDC（技術工程事業群用戶研究與體驗設計部）整體解散，包含設計師、開發人員等，規模約數百人。騰訊回應，此次變動是公司內部正常的組織架構調整，出於業務發展需要，不涉及人員優化。該部門是騰訊第一個，也是唯一一個公司級設計部門，有份參與設計QQ空間、QQ音樂、QQ瀏覽器和騰訊視頻等產品。

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