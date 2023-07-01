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【人民銀行】潘功勝任人行黨委書記　傳將接替易綱擔任人行行長（第二版）

股市 16:32 2023/07/01

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【人民銀行】傳潘功勝將接替易綱擔任人行行長

《華爾街日報》周五（30日）引述知情人士指，中國計劃任命人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝接替易綱，成為人民銀行新行長。報導稱，潘功勝會首先被任命為人行黨委書記，然後才被任命爲行長。

人行周六（1日）發布消息指，已召開領導幹部會議，中央組織部宣布，潘功勝被任命為人民銀行黨委書記，免去郭樹清的人民銀行黨委書記職務、易綱中國人民銀行黨委副書記職務。

易綱由2018年起出任人行行長，已屆65歲退休年齡。現年59歲潘功勝在中國金融業歷練已久，為人民大學經濟學博士，也曾在英國劍橋大學及美國哈佛大學從事研究。

潘功勝出身工商銀行，2008年轉任農業銀行副行長，2012年調任人民銀行副行長，2015年成為國家外匯管理局局長。

潘功勝為互聯網金融風險整治領導小組負責人，包括打擊加密貨幣及監管金融科技公司。報道引述知情人士稱，上述出人意料任命直到上周才敲定，此前，中信集團董事長朱鶴新是接替受易綱擔任人民銀行行長主要候選人。

知情人士指出，中國領導人傾向任命潘功勝爲行長，原因是他擁有國際背景，更容易與全球央行行長合作。

（第二版加入潘功勝被任命為人行黨委書記）

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港股 國家外匯管理局 易綱 中國人民銀行 潘功勝
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