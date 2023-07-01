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【AAPL】蘋果成首間收盤市值達3兆美元公司　今年漲幅逾四成

環球政經 18:40 2023/07/01

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截至星期五收盤，蘋果公司股價升2.3%，至193.97美元，市值達到3.05兆美元，今年漲幅逾四成，市值因此增逾9000億美元。此為蘋果連續第4次創下收盤新高。

該公司在2022年1月3日的盤中交易中一度達到3萬億美元以上的高峰，隨後收盤略低於該位。

2023年至今，在華爾街幾家最有價值公司的推動下，蘋果公司股價已飆升49%，這主要得益於對美聯儲加息行動即將結束的押注，以及對人工智能潛力的樂觀情緒。

【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」 提供逾3000航空業職位空缺【見下頁

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另外四家美國公司的估值也超過1兆美元，包Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon） 、NVIDIA和微軟（Mircosoft） ，微軟市值為2.5兆美元，緊隨蘋果之後。

特斯拉（Tesla）和Meta的股價今年升一倍多，而NVIDIA的股價上漲了190%，令這間晶片製造商躋身兆值美元俱樂部。

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撰文 : 陳楚琨

晶片 經濟 美股 Tesla Google 人工智能 香港 美國 NVIDIA Alphabet

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