【保你大】保險可作遺產安排工具　加上信託雙劍合壁

本欄曾提過，保險除了提供保障之外，也是遺產安排或承傳的工具，而且價錢便宜，甚至可以說是沒有額外費用的，因為你買了一份保險，只要寫明受益人，當你過世時，這筆保險賠償便不用經過遺產承辦（如果沒有受益人，就變成死者的遺產，要經過遺產承辦的過程），直接給予受益人。

不過，在某些情況下，你可能不想在過世後，一筆過把有關賠償給予受益人。近年保險公司也就他們的保單，提供很具彈性的「身故賠償支付辦法選項」，讓受益人要在某個歲數時，才可以取得有關賠償，甚至不一定是一筆過支取，而是定期定額地支取。

筆者姑且形容為，保險的信託功能，而這種服務也可算是一種「迷你信託」。更重要的是，這種服務是免費的，比起正式成立信託所需的費用要便宜得多。

早前筆者將保險近年新增功能，告訴芳姐茶餐廳老闆娘芳姐時，她已經感到很實用，今日筆者來到茶餐廳吃早餐時，芳姐又走過來，進一步問筆者有關的安排。

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芳：「你記得我有位單親媽媽的姊妹，因為擔心兩名子女不擅理財，不想一筆過把她買的人壽保險賠償給他們的個案嗎？」

森：「我記得，當時我告訴妳，其實現在的保單，已經提供簡單的信託功能，持有人可以在生時提出指示，當自己過身後（假設持有人和受保人是同一人），不是即時將保險賠償發給受益人，而且，在批出賠償時，也不是一筆過賠償，而是定期和定額地發放，這應該可以解決她的問題吧！」

芳：「你果然好記性。這已經很好，但我這個姊妹不想定期定額給予這些賠償，請問保險公司可以幫手嗎？」

森：「嗯，妳的意思是，某年某月給一筆錢，到了某年某月又給另一筆？甚至要受益人完成某些指標才給？」

芳：「正是呢！」

森：「嗯，這個可能有點難度了，也實在超出保險公司的服務範圍呢！」

芳：「那有甚麼辦法呢？」

森：「那就惟有用信託了！」

芳：「信託？費用很費呢！」

森：「其實，在各類信託中，有一種備用的保險金信託，費用是最便宜的。」

芳：「是嗎？可以詳細講解一下嗎？」

森：「當然可以！這種保險金信託是等於將保單注入一份信託之內，但實際是等委託人，即受保人過身時才啟動的。整個安排是將保單的受益人寫信託，因此，當受保人過世時，信託才會有錢。在此之前，只有一個信託的文件和相關架構，所以，成立費用很便宜，而每年需要繳付的管理費十分便宜，因為這個時候信託是沒有工作要做的。」

芳：「我明白了，成立這類信託時，就可以將受益人支取生活費的安排寫得很細緻，例如要她大學畢業，或結婚生子，才可支取一筆大錢，而平時每月只能支取若干生活費等等，是嗎？」

森：「芳姐，妳真是話頭醒尾，領悟力強。正是如此！這種安排是把保單和信託結合起來，以發揮更大作用。而且，這份信託可注入不止一份保單呢！」

芳：「嗯，聽你所說，我姊妹的要求，可能真的要用這個方法才能解決了，等我告訴她吧，有需要再找你。」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第816期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨