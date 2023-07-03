【咖啡店商機】星巴克加快開店　推本土美食吸內地客

▲ 香港及澳門星巴克總經理陳健倫（Alan）表示，為迎接內地旅客，除會推出微信小程式，還會在廿多間分店推廣香港美食。（黃建輝攝）

香噴噴的咖啡是不少打工仔的生命泉源，早晨或午餐飲一杯，馬上精神爽利，有市民表示，每天都會飲咖啡，每杯約在40至60元左右，與朋友聚會，更喜歡光顧Cafe慢慢坐。有本地大型連鎖咖啡店稱，香港的咖啡店市場仍未飽和，今年將加快開店步伐，並推出香港特色食品吸引內地客。

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家庭主婦Lydia Chan每天都會飲一次咖啡，有時在家自己沖，亦會到茶餐廳或咖啡室品嘗，「茶餐廳好處是方便、價錢廉宜；連鎖咖啡店價錢較貴，但一些期間限定飲品都很有質素；小店則更加精緻，例如是冰滴、虹吸，上星期剛試過一杯荔枝味Latte，飲到底竟有荔枝肉。」她光顧的咖啡每杯約在40至60元，與朋友聚會時會加一些小食如多士、蛋糕等，結帳大概百多元。

Lydia很享受在咖啡店的時光，感覺悠閒，而且咖啡配上曲奇十分美觀，可供打卡，「一分錢一分貨，Cafe的價錢雖然較貴，但不會太多人，可以坐得舒服和久一點」，她表示夏天會在咖啡上加雪糕，更加開心。

從事復康工作的Connie Yam（上圖）喜歡喝咖啡，但謙稱並不專業，「我不是會揀咖啡豆那些，通常會在吃午飯時喝一杯，可提神和放鬆」，她每周約飲咖啡3至4次，通常揀選有牛奶的Latte和Mocha等，以免晚上失眠。

Connie較常光顧小店，覺得更有特色，「例如是Latte上的拉花、杯碟更多花款，環境不同亦更有新鮮感，提升我的能量」，她每杯咖啡約在40至65元，揀午餐飲的另一原因是加錢飲用更相宜。夏天來臨，Connie表示會減少飲咖啡至每周1至2次，「夏天飲有奶的咖啡感覺較飽滯，而且容易致胖，穿衣服不好看，相反果茶就會更清爽。」

每半年評估員工薪酬

現時香港及澳門共有近200間星巴克（Starbucks），香港及澳門星巴克總經理陳健倫（Alan）稱，相比其他鄰近地區如新加坡、泰國和越南等地，港澳區在疫後屬最後重新起步，其中又以澳門復甦得更快，香港生意正在急步直追，希望生意額可於年底回復疫前的100%。

疫後本港飲食及零售業都出現人才荒，星巴克亦不能獨善其身，現時前線各級員工，由咖啡師至分店經理都尚欠數巴仙的人手，「以前大家都很關注最低工資，但現在卻變得無關痛癢，因為時薪增加至4、50元都根本請不到人。」

星巴克會定期做市場薪酬調查，研究各職級員工的薪酬有沒有落後於大市，每半年評估一次，有需要即會加薪。

Alan直言，星巴克本身擁有品牌力量，不少人都會慕名加入，他們亦樂於吸納剛畢業的新人，「因為星巴克擁有很獨特的文化，例如我們想將星巴克打造成除家庭和辦公室以外的第三生活空間，所以特別重視跟客人的關係，要求前線多和顧客傾談，記下客人的名字寫在杯子上。」新人有如一張白紙，培訓起來會更事半功倍。

星巴克亦倡議人人平等，「我們名片上的職級全是小草，職銜只是用來分工合作，我們不會稱他們為員工，而是夥伴，大家都是平等的，沒大小之分。」與此同時，他們亦提供免費內部考試讓員工晉升，「星巴克咖啡師的圍裙分為綠色和黑色，後者就有如空手道黑帶，是咖啡大師，他們都是經由考試晉升的。」之上還有區域咖啡大師，這除是一份榮譽，也是技能上的認證，幫助員工個人發展，並提高他們的市場價值。現時香港及澳門共有400位星巴克咖啡大師，約40位區域咖啡大師。

大批入貨減營運壓力

疫情打亂全球物流鏈，令物流成本大幅上升，星巴克的咖啡豆因為是全球採購，價格沒有明顯提升，不過其他如麵粉、雞蛋、肉類和牛奶等食材價格都全線上升，「不是因為食材供應短缺，而是物流成本上升，再加上疫下網購生意急促增長，令物流供應更加緊張。」當中以雞蛋和牛奶來貨價飇升得最厲害，增幅達2至3成。

星巴克較幸運的是，母公司還有不少其他業務，可以大批入貨，取得較好價錢，而物流費在現階段亦有所下降，減低營運壓力。

Alan說，疫前周六生意最旺，周日次之，但疫後周日反而做最少生意，估計是市民都利用周日休息和行山等，「最旺是周五及六，很多人都會約朋友或家人外出」，疫後改變了消費生態，星巴克亦需作出相應調節，例如部分分店提早收店，此外還加強了網上宣傳，例如是在微信、八達通及PayMe等平台推出禮券優惠，亦會與外賣夥伴及於自家星星送外賣服務推出優惠，「前者可能是免運費、減價，後者則是送出星星，讓客人儲分獲得飲品。」

開設寵物友善分店

Alan認為香港的咖啡店市場仍未飽和，隨著市道復甦，星巴克將會重新加快發展步伐，如在北區和啟德等開新店，6月頭他們在長沙灣開了首間寵物友善分店，狗隻不單可進入店內，主人有任何惠顧的話，狗狗還可獲贈1杯「Puppuccino」，這是一杯由鮮忌廉製成、專門為狗狗而設的飲品。「我們早於1年前已在35間分店推出Puppuccino，這對生意額沒有很大幫助，始終本地只有小撮人養狗，但我們希望照顧狗主的需要，同時建立共融的形象。」星巴克未來將會與其他業主研究，推出更多寵物友善分店的可能性。

品牌最近找了林明楨代言，另外亦與微信合作編寫新程式，讓內地旅客到港後可用他們的內地微信戶口於香港星巴克付款，Alan希望計劃能於十一黃金周前實行；而為了吸引內地客，星巴克將於暑假期間在遊客區廿多間分店推出充滿香港情懷的美食，如抹茶豆腐花、菠蘿油、瑞士卷和蛋撻等，於小紅書宣傳香港的星巴克有別於內地分店。

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本報記者：歐陽佩

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1. 香港及澳門星巴克總經理陳健倫（Alan）表示，為迎接內地旅客，除會推出微信小程式，還會在廿多間分店推廣香港美食。（黃建輝攝）