【大行報告｜濠賭股】銀娛升3%　瑞銀：澳門6月賭收符預期、首選兩股　6月賭收增5倍至152億澳門元

▲ 【濠賭股】澳門6月博彩收益按年增5.1倍至152億澳門元

澳門博彩業繼續復甦，澳門博彩監察協調局公布， 6月份博彩毛收入152.07億澳門元，按年增加5.13倍，按月減少2.3%。2023年1月至6月賭收累計801.36億元，按年增加205.1%。

濠賭股向上，銀娛 （00027） 升3%，金沙 （01928） 升2.3%，美高梅 （02282） 、永利 （01128） 、新濠 （00200） 升2.8%。澳博 （00880） 升1.5%。

瑞銀認為，澳門6月平均每日賭收為5.07億元，大致符合市場預期的5億元至5.2億元，重返2019年第2季的64%，當中大眾賭廳恢復達八成至九成。而6月旅客人數每日約7萬人，與5月持平，大眾賭廳相對2019年的為20%至35%，即為每人5400元至6200元，反映中高端市場表現強韌。

該行預計，澳門未來一個月將迎來高峰期，隨着旅客需求回升，營運商亦逐漸重啟達90%至100%的酒店客房，並且房價為全年最高，首選金沙中國 （01928） 及澳博 （00880） ，目標價分別為34.2元及6.5元，均為「買入」評級。

不過，摩根士丹利卻指，6月澳門賭收略遜預期，預計第二季EBITDA按季升46%至16億美元，即為2019年的七成，而每日旅遊人數按季升30%至2019年的67%，當中中國遊客佔61%。

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編輯：李哲毅