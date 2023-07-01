法國出動4.5萬警鎮壓示威 或宣布緊急狀態

法國一名17歲青少年司機被警方射殺後，當地連續多日爆發示威。警方表示周六（1日）部署多達4.5萬名警員，鎮壓近日愈發激烈的示威行動。法國政府表明，可能因為狀況宣布全國進入緊急狀態。

法國17歲司機拒停車檢查遭警擊斃 民眾示威縱火 【下一頁】

法國自周二（6月27日）起，因少年司機被射殺爆發全國示威。內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）指出，周五（6月30日）晚多達270日被捕，累計因示威被捕人數已超過1,100人。

達爾馬寧已要求地方政府，周五晚上9時起全法暫停巴士及電車服務，宣稱已出動4.5萬名警員協助，數量遠超周四（6月29日）的5,000名。

同時，達爾馬寧受訪時透露，政府未排除宣布全國進入緊急狀況，將由總統馬克龍（Emmanuel Macron）決定。

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馬克龍否認少年被射殺事件中，涉及執法部門內有系統性種族歧視。他亦呼籲法國家長，未來數日盡量不要讓青少年子女外出，嘗試減弱示威滿浪潮。

馬克龍亦批評社交媒體，指控相關內容刺激模仿暴力行為，直言過去數日法國的連場示威與社交平台內容息息相關。

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責任編輯：吳漢培