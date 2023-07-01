【小米1810】小米傳重組印度業務 裁減當地三成員工

外電報道，智能手機產銷商小米(01810)旗下印度業務，正在進行大規模裁員，目前印度公司員工數量已從1400人至1500人減少到約1000人，幅度約三成。小米印度方面回應稱，公司根據市場狀況和業務預測做出員工數量的規劃，除了根據所需要的進行優化外，還繼續在需要的時間和地點招聘職位。小米印度表示公司會進行一年兩次的績效管理，不排除對無法滿足要求的員工進行合理優化。

【阿里巴巴9988】盒馬內地8城市 12間新店同日開業 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

自中印邊境爆發衝突以來，印度當局對包括小米在內的中資企業監管升級，曾以違反外滙法為由扣押了小米的7.25億美元存款，據報印度政府最近還要求小米選聘印度籍人士擔任印度子公司的多項要職。

另外據日本媒體報道，當地家電品牌松下將在廣州工廠為小米代工生產冷氣機，並將合作開發重視與智慧手機聯動的新產品。小米大家電空調部正式與松下空調器在6月中簽訂戰略合作協議。雙方將在空調產品的研發、生產、製造等建立資源共享，形成多層次、多領域的戰略合作關係。雙方不僅將在產品代工製造上進行合作，共同提升產品的品質與優化製造流程，此次戰略伙伴關系的更深層次意義在雙方在技術研發方面的資源共享。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機