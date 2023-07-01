▲ 【內房股】萬科郁亮：市場實際情況較之前預期差 脫胎換骨恐需較長時間

內房萬科 （02202） 周五（30日）召開2022年度股東大會，有內媒引述萬科董事會主席郁亮指，市場實際情況比此前業績會預期要差一些，從目前看信心還需要進一步重建，目前市場短期確實有壓力，合理的需求沒得到釋放，成交也沒有達到合理的水平。

郁亮認為，市場長期需求基礎仍在，短期市場表現表明的是市場短期預期的問題，「大家對未來的預期感到不確定或不明朗，所以在買房方面先選擇看一看、等一等。短期的預期跟市場的氛圍可能很多時候是由外部因素造成的，修復需要一點時間。但我相信隨著這些外部因素趨於穩定，房地產市場也一定能恢復，也會恢復到合理的成交水平。」

過去三年行業不容易

有投資者問及郁亮過去三年任期的感受，郁亮稱：「過去三年對行業的每個從業者來說，都是百感交集的，並非只有萬科不容易，沒有哪個人、哪個企業是容易的。」

郁亮認為，過去三年是著手解決舊模式問題的三年，也是探索新模式、尋找新出路的三年，恰好是新舊模式轉換、承上啟下的階段，儘管萬科已經比較早地意識到行業高速增長不可持續，慚愧的是，雖然認知比較到位、比較早，但行動上仍然沒有完全擺脫慣性，比如投資上有些冒進，產品操盤離散度比較大問題，萬科花了比較多的精力處理這樣的事情，也取得了一些進展。

未來持續聚焦三件事

郁亮說：「過往房地產基本靠關鍵兩招，拿地、融資，在新發展模式下，如果僅靠這兩招，可能會出現買地越多，買回來越多錯誤；融資越多，可能越不安全。」

郁亮表示，萬科會持續聚焦三件事情：一是提高開發業務的管理水平；二是經營、服務業務擴大競爭優勢，爭取更大的發展空間和更好的回報水平；三是堅守財務穩健，保持行業領先的信用水平。

脫胎換骨恐需較長時間

郁亮同時也指出，想要脫胎換骨恐怕仍然還需要比較長時間，目前的市場環境下，要消化過去的問題，可能比預想的時間要長，轉型也會經歷一些陣痛，經營服務業務的收入要佔到主流恐怕也需要相當時間。

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編輯：李哲毅