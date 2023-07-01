【阿里巴巴9988】盒馬內地8城市 12間新店同日開業

阿里巴巴（09988）旗下新零售營運商盒馬宣布，在北京、上海、廣州等全國8個城市，將有12家新店同時開始全面營業。其中７家新門店為升級後的盒馬鮮生店，商品種類將更豐富、配送範圍更廣、亦針對消費者需求升級服務體驗，例如根據寫字樓和社區等不同位置，鮮生店將在商品售賣形式、品類規劃方面有所側重，以更有效迎合消費者需求。心

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盒馬奧萊亦新增5家新店，分別在上海松江區、浦東新區和閔行區同時開始營業。盒馬奧萊店以具吸引力的價格，為消費者提供優質的產品和服務，以覆蓋更廣泛的消費者群體。截至目前，盒馬已在全國14個城市開出68家盒馬奧萊店。另外，廣州黃埔區的大悅匯購物中心迎來區內第一家盒馬鮮生，而深圳中心城區福田區沙頭街道將迎來一家鮮生店，該門店涵蓋上百個住宅、寫字樓和購物中心等，居住和辦公人口超10萬，以年輕消費者為主。

盒馬表示，當前國內迎來消費復甦，年輕群體和新一線消費者群體加快崛起，相信未來隨著數字經濟與實體經濟的深度融合，線上消費需求進一步恢復和增長，網絡零售將進一步推動消費復甦。

近日有市場消息指，收入已達百億規模的盒馬，最快未來兩周申請分拆上市，及最快11月中來港上市。據了解，盒馬整體估值超過300億元。

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