  • 26°C
香港時間 : 2023701日 (週六) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】盒馬內地8城市 12間新店同日開業

股樓投資 13:00 2023/07/01

分享：

分享：

阿里巴巴（09988）旗下新零售營運商盒馬宣布，在北京、上海、廣州等全國8個城市，將有12家新店同時開始全面營業。其中７家新門店為升級後的盒馬鮮生店，商品種類將更豐富、配送範圍更廣、亦針對消費者需求升級服務體驗，例如根據寫字樓和社區等不同位置，鮮生店將在商品售賣形式、品類規劃方面有所側重，以更有效迎合消費者需求。心

翠華去年度虧轉盈賺6058萬元 擬加快進軍大灣區核心城市  詳情請看【下一頁

【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

盒馬奧萊亦新增5家新店，分別在上海松江區、浦東新區和閔行區同時開始營業。盒馬奧萊店以具吸引力的價格，為消費者提供優質的產品和服務，以覆蓋更廣泛的消費者群體。截至目前，盒馬已在全國14個城市開出68家盒馬奧萊店。另外，廣州黃埔區的大悅匯購物中心迎來區內第一家盒馬鮮生，而深圳中心城區福田區沙頭街道將迎來一家鮮生店，該門店涵蓋上百個住宅、寫字樓和購物中心等，居住和辦公人口超10萬，以年輕消費者為主。

盒馬表示，當前國內迎來消費復甦，年輕群體和新一線消費者群體加快崛起，相信未來隨著數字經濟與實體經濟的深度融合，線上消費需求進一步恢復和增長，網絡零售將進一步推動消費復甦。

近日有市場消息指，收入已達百億規模的盒馬，最快未來兩周申請分拆上市，及最快11月中來港上市。據了解，盒馬整體估值超過300億元。

翠華去年度虧轉盈賺6058萬元 擬加快進軍大灣區核心城市 詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

下一篇文章

【恒大危機】恒大傳向深圳國企 洽售保險業務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】新畢業生嫌月薪1.5萬低想轉工 網民：捱一年轉工馬上加薪到2.1萬
【職場熱話】新畢業生嫌月薪1.5萬低想轉工 網民：捱一年轉工馬上加薪到2.1萬
傳美國FTC將對亞馬遜提反壟斷訴訟 針對其核心業務
傳美國FTC將對亞馬遜提反壟斷訴訟 針對其核心業務
【交通優惠】 7月1日免費搭輕鐵及港鐵巴士 上MTR Mobile可抽7.1萬份免費車程票+26張全年票
【交通優惠】 7月1日免費搭輕鐵及港鐵巴士 上MTR Mobile可抽7.1萬份免費車程票+26張全年票
【美食情報】麥當勞推3日限時優惠　$20歎2件麥炸雞
【美食情報】麥當勞推3日限時優惠　$20歎2件麥炸雞
【職場熱話】35歲男想轉行 目標4萬月薪 網民：若為了錢而工作會成為一個「活死人」
【職場熱話】35歲男想轉行 目標4萬月薪 網民：若為了錢而工作會成為一個「活死人」
【假日好去處】粉嶺舊球場化身「粉嶺同樂谷」 7月1日 免費玩高球、木球、攀樹、與小馬打卡、賞樹
【假日好去處】粉嶺舊球場化身「粉嶺同樂谷」 7月1日 免費玩高球、木球、攀樹、與小馬打卡、賞樹
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款