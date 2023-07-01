歐盟推動減食物浪費 2030年少10%

歐盟推出最新草案，希望在2030年底時減少10%食物浪費，加大減少碳排放﹑能源消耗及消費者金錢。據悉，草案將在下周三（5日）提交至歐盟委員會。

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路透社報稱，歐盟將提出草案，希望把商店﹑餐廳及家居的總體食物浪費在2030年時與2020年人均水平降低30%。同時，歐盟希望2030年能在食物處理及生產上減少10%浪費。

歐盟指出，現時成員國製造的人均食物浪費達約131公斤，造成消費者金錢﹑額外二氧化碳排放及生產食物時相關能源﹑燃料與食水的浪費。

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據悉，草案將包括法規限制有助食物超買的食品銷售推廣手法，鼓勵農夫及商店多產食品捐贈至社區廚房，亦打算促進「不美觀」食品流入市場。

另外，歐盟亦積極推出更清晰的標籤系統，處理最佳有效日期及食用日期等標籤，避免消費者浪費仍可食用的食物。

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責任編輯：吳漢培