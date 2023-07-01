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【美股焦點】高盛傳部署退出蘋果合作關係　Apple Card服務或由美國運通接手

股市 12:07 2023/07/01

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【美股焦點】高盛傳部署退出蘋果合作關係　Apple Card服務或由美國運通接手

有外電引述消息人士稱，高盛（Goldman Sachs，美：GS）正在洽談出售蘋果（Apple，美：AAPL）信用卡及高收益儲蓄賬戶產品予美國運通（American Express，美：AXP），目前雙方仍在談判，細節仍沒有確定，也不清楚蘋果是否會支持交易。高盛、蘋果和美國運通拒絕置評。

蘋果與高盛於2019年開始推出虛擬信用卡，其後雙方合作推出Apple Pay Later先買後付服務，報道指，高盛希望退出合作夥伴關係，並讓美國運通取而代之，但今次交易「並非迫在眉睫」，而且必須獲得蘋果同意新合作夥伴關係。

今次易手談判正值高盛撤出很大程度上已告失敗的消費者銀行業務計劃之際，上周有報道指，高盛正準備對其 2021 年收購金融科技貸款公司 GreenSky 進行巨額減記。周五有報道同時指出，高盛正在討論出售其通用汽車聯名卡合作夥伴關係。

潛在交易也標誌著高盛及蘋果關係突然逆轉，去年10 月有報道指，高盛和蘋果將合作夥伴關係續簽至 2029 年，今年4月，高盛財務總監Denis Coleman表示將深化合作關係。

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編輯：李哲毅

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 美國運通（American Express，美：AXP） 高盛（Goldman Sachs，美：GS）
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