▲ 【儲局官員】古爾斯比：儲局7月利率政策須視乎大量數據

美國芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，官員將分析從現在到 7 月底美聯儲會議期間的大量數據，以評估是否需要加息以降低通脹。古爾斯比表示，通脹仍遠高於目標，而且事實證明通脹比預期更為持久。

古爾斯比今年擁有聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策投票權，他指出：「這就是我們試圖弄清楚的：我們已經做得足夠多了嗎？我們是否還有大量工作要做，是否還有少量工作要做，我們能否在不陷入衰退的情況下降低通脹？」

古爾斯比稱，自己還沒拿定主意下次會議上支持什麼政策，又認為商品價格通脹下降的速度沒有官員希望的那麼快。

古爾斯比又稱，美聯儲正試圖在不引發經濟衰退的情況下大幅降低通脹，並且有可能成功。

古爾斯比指出，有批評者經常聲稱央行無法在不造成嚴重經濟衰退的情況下降低通脹，但他補充說，這一次可能會有所不同。古爾斯比解釋，疫情是一個奇怪的商業周期，正常規則並不適用，他補充，勞動力市場不能保持太熱，否則美聯儲將很難降低通脹。

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編輯：李哲毅