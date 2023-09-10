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【俄烏戰爭】G20聯合聲明惹分歧 日外相首訪烏（持續更新）

環球政治 15:15 2023/09/10

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續564日，二十國集團（G20）峰會上周六（9日）召開後發出的聯合聲明引起分歧，烏克蘭批評當中未有譴責俄羅斯入侵。反之，盟友美國及英國等聯同俄國，一致讚揚聲明。日本外相林芳正同日訪問烏克蘭，與總統澤連斯基會面（Volodymyr Zelenskiy）。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 2023年被指已有多達28萬人參軍
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（9月8日）

【本港時間9月10日】

【15:14】美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與烏國「唱反調」，讚揚聲明顯示G20堅持反對以武力改變他國領土及損害他國政治獨立性。英德兩國同樣稱讚聲明，俄羅斯亦指G20領袖展出他們有意解決衝突。

【00:38】G20聯合聲明反對以武力獲得領土，強調衝突導致民眾權益嚴重受損，但未有直接譴責俄羅斯入侵烏克蘭。基輔政府大為不滿G20聲明，烏外交部直言「不值得自豪」。

【本港時間9月8日】

【17:22】周初辭任烏克蘭前國防部長的列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）周五（8日）受訪時呼籲，西方國家需要認清俄羅斯，強調與莫斯科政府達成的任何協議將不會終止衝突，警告與俄羅斯談判不會帶來和平。

他亦促請西方國家，需要繼續軍事援助烏克蘭，重申只有團結對抗俄羅斯，才可避免全球陷入第三次世界大戰的災難。

【10:47】馬斯克即將出版的自傳中，透露他曾秘密關閉克里米亞半島附近的Starlink服務，避免烏軍攻擊當地可能引發核戰。【下一頁】

【05:30】Lubinets表示，只有俄國感受更大國際壓力，更多烏克蘭兒童才有可能回到父母身邊。他指上兩周內，共有20名烏克蘭兒童獲送回。

【本港時間9月7日】

【18:29】北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）聲稱，烏軍反攻取得進展，能夠突破俄軍防線並向前推進。他強調反攻速度緩慢屬意料之內。

【17:42】俄羅斯克里姆林宮表示，美國必須回應向烏克蘭提供貧鈾彈可能面臨「悲慘」後果。

【10:52】布林肯突訪烏克蘭期間，宣布增加10億美元援助（約78.4億港元）。美國國防部透露，軍援中包括針對前蘇聯坦克開發的貧鈾彈。【下一頁】

【05:12】烏東頓涅茨克一個多人聚集的市場被俄軍轟炸，導致最少17人死亡，另有32人受傷。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）狠批俄軍，襲擊一個和平平民地區，斥責是「恐怖襲擊」。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲

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