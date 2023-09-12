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【俄烏戰爭】金正恩訪俄料議軍售 美國傳將援烏長程導彈（持續更新）

環球政治 11:10 2023/09/12

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續566日，北韓領袖金正恩已證實訪問俄羅斯，同行將有大批軍方及政府高層，相信此行主要目的為向俄羅斯出售武器及換回高科技技術。美國媒體報稱，華府將決定是否首次援助烏克蘭長程導彈。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 2023年被指已有多達28萬人參軍
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（9月11日）

【本港時間9月12日】

【10:46】北韓官媒朝中社發出照片，顯示金正恩在周日乘坐專列火車前往俄羅斯。據悉隨行官員包括多位軍政高層，而且多與武器出售﹑轉讓軍事衛星和核動力潛艇技術有關的高官，相信金正恩訪俄行程會以此為主。

【05:52】美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士指出，國務院及國防部首次建議，向烏克蘭援助長程導彈系統「陸軍戰術彈道導彈」（ATACMS）。據悉援助長程導彈已商討數周，成事機會愈發濃厚，但消息人士強調未有最終決定。

【本港時間9月11日】

【10:48】美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）表示，烏克蘭天氣漸冷使烏軍推進更困難，估計能夠維持現時攻勢的日子介乎30日至45日。【下一頁】

【08:19】布達諾夫出席在基輔舉行的雅爾塔歐洲戰略會議時指出，烏軍在戰術創意及靈活度領先，反觀俄軍戰術落伍，惟俄軍亦正在適應及改善，只是仍然失敗。

【本港時間9月10日】

【15:14】美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與烏國「唱反調」，讚揚聲明顯示G20堅持反對以武力改變他國領土及損害他國政治獨立性。英德兩國同樣稱讚聲明，俄羅斯亦指G20領袖展出他們有意解決衝突。

【00:38】G20聯合聲明反對以武力獲得領土，強調衝突導致民眾權益嚴重受損，但未有直接譴責俄羅斯入侵烏克蘭。基輔政府大為不滿G20聲明，烏外交部直言「不值得自豪」。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲

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