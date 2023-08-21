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【俄烏戰爭】荷蘭丹麥供烏F-16戰機 俄稱阻烏無人機襲擊（持續更新）

環球政治 13:25 2023/08/21

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續544日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪問荷蘭與丹麥，兩國承諾將向烏方提供合共多達61架F-16戰機。另外，俄羅斯聲稱已制止烏克蘭無人機襲擊莫斯科地區。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（8月18日）

【本港時間8月21日】

【13:25】俄羅斯指控烏克蘭派無人機襲擊莫斯科地區，聲稱俄方成功阻止無人機襲擊，無人機在奧金佐沃地區墜毀，並未造成人命傷亡。

【11:05】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪問荷蘭與丹麥，獲兩國承諾為烏克蘭機師完成飛行訓練後，將向烏方提供合共多達61架F-16戰機。【下一頁】

【本港時間8月20日】

【15:01】切爾尼戈夫的中央廣場被俄軍導彈犛擊中，暫時導致最少7人死亡，144人受傷，41人被送院急救。由於當日為東正教假期，不少傷者正是由教堂離開後遇襲。

【00:46】澤連斯基與瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）會面，商討後者援助Gripen戰機的可能。克里斯特松會後未有提及戰機援助，反批俄軍攻擊切爾尼戈夫。

【本港時間8月19日】

【11:09】拉夫羅夫接受俄國官媒訪問時指出，核武是俄國如今唯一可行手段應對任何外在顯著國家安全威脅。他亦警告美國及西方持續施壓，增加擁核國家直接武裝衝突的風險。

【01:45】紐約時報引述一名美國官員報稱，俄軍折損士兵人數接近30萬人，估計12萬人陣亡。烏軍另有近7萬士兵喪生，10萬至12萬士兵受傷。官員指烏東巴赫穆特（Bakhmut）激烈戰況導致雙方陣亡數據顯著上升，陣亡人數自去年11月起翻倍。

【本港時間8月18日】

【16:49】俄羅斯官員聲稱，一架烏克蘭無人機襲擊首都莫斯科市中心，空軍成功攔截，無人機被擊落後襲中離克里姆林宮不足5公里的莫斯科展覽中心。【下一頁】

【11:57】美國官員周四（17日）表示，已向丹麥及荷蘭政府確保將加快批准兩國向烏克蘭提供F-16戰機。國務卿布林肯據報亦有去信兩國官員，重申美國支持兩國援助烏克蘭戰機及訓練機師。

【04:31】澤連斯基感謝德國提供兩套全新IRIS-T防空系統，直指系統威力強大而且是烏軍現時十分需要的裝備。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲

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