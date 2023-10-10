【俄烏戰爭】美軍籲國會通過援烏額外預算 俄料廢禁核試協議（持續更新）

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【以巴戰爭】內塔尼亞胡表明轟炸只是開始 哈馬斯威脅殺人質
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續594日，美國軍方促請國會，應需盡早通過對烏克蘭援助的額外撥款，確保美國能夠同時支持烏克蘭及以色列。俄羅斯國家杜馬周一（9日）起將在10日內，研究如何推翻承認禁止核試協議。
俄烏戰爭最新攻勢（10月6日）
【本港時間10月10日】
【09:45】美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）表示，額外撥款有助國防部確保彈藥生產，維持滿足美國同時援助以色列與烏克蘭的需求。
【01:19】俄羅斯國家杜馬議員將需研究，如何讓俄國廢除全面禁止核子試爆條約組織（CTBTO）。組織主席Robert Floyd坦言，俄方行動令人憂慮，希望盡快與俄國關鍵領袖會談。
【本港時間10月9日】
【11:36】澤連斯基致電以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），表明烏克蘭與以色列站在同一陣線，向死難者致哀。
【00:13】烏克蘭駐以色列大使館指出，兩名死者身份未明，確認兩人已在當地生活一段長時間。
【本港時間10月8日】
【13:10】烏克蘭武裝部隊報稱，俄軍一日內折損580人。
【04:50】俄羅斯襲擊南部赫爾松（Kherson）地區造成10多人受傷，包括一名27歲婦女和她9個月大的嬰兒。
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲