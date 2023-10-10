【俄烏戰爭】美軍籲國會通過援烏額外預算 俄料廢禁核試協議（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續594日，美國軍方促請國會，應需盡早通過對烏克蘭援助的額外撥款，確保美國能夠同時支持烏克蘭及以色列。俄羅斯國家杜馬周一（9日）起將在10日內，研究如何推翻承認禁止核試協議。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

2023年被指已有多達28萬人參軍

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄烏戰爭最新攻勢（10月6日）

【本港時間10月10日】

【09:45】美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）表示，額外撥款有助國防部確保彈藥生產，維持滿足美國同時援助以色列與烏克蘭的需求。

【01:19】俄羅斯國家杜馬議員將需研究，如何讓俄國廢除全面禁止核子試爆條約組織（CTBTO）。組織主席Robert Floyd坦言，俄方行動令人憂慮，希望盡快與俄國關鍵領袖會談。

【本港時間10月9日】

【11:36】澤連斯基致電以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），表明烏克蘭與以色列站在同一陣線，向死難者致哀。

【00:13】烏克蘭駐以色列大使館指出，兩名死者身份未明，確認兩人已在當地生活一段長時間。

【本港時間10月8日】

【13:10】烏克蘭武裝部隊報稱，俄軍一日內折損580人。

【04:50】俄羅斯襲擊南部赫爾松（Kherson）地區造成10多人受傷，包括一名27歲婦女和她9個月大的嬰兒。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲