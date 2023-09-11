【俄烏戰爭】美軍料烏反攻恐剩30日 烏指俄軍戰術落後（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續565日，美國軍方高層指出，受天氣因素影響，烏克蘭軍隊反攻的時機可能只餘下30日，但強調不能現時定義反攻是失敗。烏軍情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）形容，俄軍戰術落後。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

2023年被指已有多達28萬人參軍

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（9月8日）

【本港時間9月11日】

【10:48】美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）表示，烏克蘭天氣漸冷使烏軍推進更困難，估計能夠維持現時攻勢的日子介乎30日至45日。【下一頁】

【08:19】布達諾夫出席在基輔舉行的雅爾塔歐洲戰略會議時指出，烏軍在戰術創意及靈活度領先，反觀俄軍戰術落伍，惟俄軍亦正在適應及改善，只是仍然失敗。

【本港時間9月10日】

【15:14】美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與烏國「唱反調」，讚揚聲明顯示G20堅持反對以武力改變他國領土及損害他國政治獨立性。英德兩國同樣稱讚聲明，俄羅斯亦指G20領袖展出他們有意解決衝突。

【00:38】G20聯合聲明反對以武力獲得領土，強調衝突導致民眾權益嚴重受損，但未有直接譴責俄羅斯入侵烏克蘭。基輔政府大為不滿G20聲明，烏外交部直言「不值得自豪」。

【本港時間9月8日】

【17:22】周初辭任烏克蘭前國防部長的列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）周五（8日）受訪時呼籲，西方國家需要認清俄羅斯，強調與莫斯科政府達成的任何協議將不會終止衝突，警告與俄羅斯談判不會帶來和平。

他亦促請西方國家，需要繼續軍事援助烏克蘭，重申只有團結對抗俄羅斯，才可避免全球陷入第三次世界大戰的災難。

【10:47】馬斯克即將出版的自傳中，透露他曾秘密關閉克里米亞半島附近的Starlink服務，避免烏軍攻擊當地可能引發核戰。【下一頁】

【05:30】Lubinets表示，只有俄國感受更大國際壓力，更多烏克蘭兒童才有可能回到父母身邊。他指上兩周內，共有20名烏克蘭兒童獲送回。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲