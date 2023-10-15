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【俄烏戰爭】美控朝近周大舉軍援俄 俄軍連續5日攻烏東（持續更新）

環球政治 15:06 2023/10/15

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續599日，美國白宮指控北韓，在近來數周向俄羅斯大舉提供軍事援助。烏克蘭指俄軍連續5日攻擊烏東小鎮，造成最少2名平民喪生。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 2023年被指已有多達28萬人參軍
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄烏戰爭最新攻勢（10月6日）

【本港時間10月15日】

【15:06】烏克蘭頓涅茨克地區（Donetsk）官員周日（15日）表示，俄軍連續5日攻擊城鎮阿瓦迪夫卡（Avdiivka），上周六（14日）更導致兩名平民死亡。烏軍同日聲稱，在頓涅茨克成功防範俄軍15輪攻擊。

【06:23】國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）指出，北韓數周內向俄羅斯提供超過1,000個貨櫃的武器裝備及彈藥。

【本港時間10月13日】

【11:13】俄軍早前向烏東城鎮阿瓦迪夫卡（Avdiivka）發起近月來最猛烈攻擊後，與烏軍在當地持續交戰。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏軍第3日亦成功防守，惟當地官員指俄軍攻勢仍然猛然。

【01:14】普京周四（12日）到訪中亞國家吉爾吉斯，為ICC發出拘捕令後普京首次外訪。普京周五（13日）將會出席，在吉爾吉斯首都比什凱克（Bishkek）召開﹑由前蘇聯國家組成的獨立國家國協（Commonwealth of Independent States）年度會議。

【本港時間10月12日】

【12:05】一枚俄羅斯飛彈擊中烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）尼科波爾（Nikopol）一所學校，造成最少4人死亡。

【05:10】比利時防長Ludivine Dedonder表示，比利時將從2025年起派遣F-16戰機到烏克蘭。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲

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