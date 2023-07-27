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【俄烏戰爭】美指烏反攻非陷停滯 金正恩晤俄防長（持續更新）

環球政治 11:17 2023/07/27

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續519日，美國官員表示，烏克蘭的反攻行動並無停擺，只是未有快速進展，再次呼籲繼續支持烏克蘭。北韓領袖金正恩接見俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu），為前者自疫情後首次接見外國領袖。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（7月26日）

【本港時間7月27日】

【10:50】朝中社報稱，金正恩與紹伊古親切交流，回顧雙方根深蒂固的俄朝友好歷史，並評價兩國國防安全問題與地區及國際安全環境。【下一頁】

【03:19】白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）指出，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）認為反攻速度不如預期，而且並非無日有進展，但美方並不支持此立場，稱烏軍正在推進，非陷入停滯。

柯比表示，美方將全力確保烏方獲得相應及足夠援助，保持烏軍繼續推進。

【本港時間7月26日】

【18:26】烏克蘭外交部證實，外長庫列巴（Dmytro Kuleba）訪問利比里亞，也是烏克蘭外交史上首次訪問該國。據悉，庫列巴今次出訪目的，是為確保烏克蘭糧食對非洲地區出口繼續。

【11:20】克里姆林宮表示，因為涉及俄羅斯利益的協議尚未執行，俄羅斯目前不可能重返黑海糧食出口協議。國際貨幣基金組織 (IMF)警告，俄羅斯退出該協議或導致全球糧食價格上漲10至15%。

【00:48】俄羅斯國會通過將義務兵役的最高年齡限制提高到30歲，由明年起18歲至30歲的公民將被徵召服兵役。

【本港時間7月25日】

【10:49】列兹尼科夫聲稱烏克蘭最快明年7月便可加入北約。由於北約已表明只有與俄戰爭結束，烏克蘭才可能加入，列兹尼科夫言論暗示烏方屆時已獲勝。【下一頁】

【04:14】白宮發言人讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）周一（24日）強調，戰爭由俄羅斯挑起，俄軍只需撤出烏克蘭便能停止戰事，並重申不支持烏軍攻擊俄國領土。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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