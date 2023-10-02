【俄烏戰爭】美強調維持援助 北約指東歐兩國仍支持烏國（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續586日，美國總統拜登（Joe Biden）強調，對烏克蘭的援助將不會中斷。北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）相信，東歐兩國仍然支持烏克蘭對抗俄羅斯。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

2023年被指已有多達28萬人參軍

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄烏戰爭最新攻勢（9月29日）

【本港時間10月2日】

【10:38】拜登重申美國會維持向烏克蘭提供援助，國會應該盡快審批支援烏克蘭的預算。日前通過臨時預算案中，並未包括援助烏克蘭的內容。

【01:17】斯托爾滕貝格堅稱，相信波蘭及斯洛伐克仍然支持烏克蘭，希望烏國與波蘭解決分歧，不影響後者的軍事援助。

【本港時間10月1日】

【11:14】斯洛伐克上周六（9月30日）大選據報已有多達90％選區開票完成，暫時前總理Robert Fico為代表的左翼領先，大有機會重新執政。Fico早前已表明，要求停止軍授烏克蘭，尋求促成俄烏和京。

【10:47】夏博思受訪時透露上周五（9月29日）與英國軍方高層會議期間曾商討，派遣軍事顧問前往烏克蘭，協助訓練烏軍士兵。 【下一頁】

【本港時間9月30日】

【11:36】普京簽署命令，周日（10月1日）起展開秋季徵兵，徵召13萬人入伍，對象為18歲至27歲的男性。

【11:02】消息人士指，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與美國及英國協商，在下月初對赫爾松州及扎波羅熱州方向發動新的反攻。

【本港時間9月29日】

【11:16】俄羅斯財政部流出的文件顯示，政府明年國防預算將增加68%，至近10.8萬億盧布（約8,749.8億港元），佔俄國本地生產總值（GDP）的6%。國防開支據指將超過社會政策，比教育﹑環境保護及醫保服務等合計多3倍。

財政部被指2024年經濟政策焦點將由對抗危機，改為提倡國家發展目標，當中包括提升俄羅斯國防能力與加強融合烏克蘭4個地區。

【00:30】北約秘書長斯托爾滕貝格與澤連斯基會面後表示，烏軍反攻每推進一米代表俄羅斯更進一步敗退。他指烏軍為家庭﹑未來及自由而戰，但俄國抱有帝國幻想而戰鬥。

澤連斯基重申烏軍需要更多防空軍備防範俄軍襲擊，指俄軍單晚曾出動多達超過40架無人機施襲。斯托爾滕貝格稱已持續推動盟友提供更多軍援，承諾將不止於防空系統。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲