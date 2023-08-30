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【俄烏戰爭】美增烏軍援近20億 普里戈任家鄉下葬（持續更新）

環球政治 11:06 2023/08/30

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續553日，美國政府宣布，再向烏克蘭增加2.5億美元（約19.6億港元）軍事援助，表示裝備有助烏軍在戰場發揮。俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）據報已在家鄉下葬，預計大批民眾前來悼念。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（8月29日）

【本港時間8月30日】

【10:52】普里戈任的新聞辦事處周二（29日）表示，喪禮以私人形式在聖彼得堡舉行，任何有意送別普里戈任人士可到訪當地的Porokhovskoe墓園。【下一頁】

【07:34】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明，宣布華府將在國防部現存武器庫中，向烏克蘭提供2.5億美元援助，當中包括反地雷裝置﹑障礙物清除爆炸物及AIM-9M空對空導彈等。

【本港時間8月29日】

【11:08】波蘭媒體報稱，波蘭﹑立陶宛﹑愛沙尼亞及拉脫維亞的內政部長已向白俄發出要求，希望對方撤走接壤波蘭邊境的非法移民，直指瓦格納出現當地更使情況惡化。4國內政部長威脅，如果情況未改善，或關閉與白俄邊境報復。

【04:30】米歇爾強調歐盟擴大不再是夢想，希望成員國準備好在2030年時迎接新國家加入。目前包括烏克蘭在內等8個國家取得候選人資格，多個巴爾幹半島國家未來亦有意加入。

【本港時間8月28日】

【16:30】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指，如果俄烏戰爭的戰場轉移到俄羅斯境內，基輔政府或會失去部分大國的軍事支援。【下一頁】

【10:48】澤連斯基接受當地電視台訪問，透露已要求國會議員將貪腐等同戰時叛國罪對待，下周會將議案正式提交國會。【下一頁】

【04:27】俄羅斯聲稱派出一架戰機，於黑海上空成功攔截一架美軍無人機。據悉，這架無人機沒有突破俄羅斯國家邊界。

【本港時間8月27日】

【18:49】俄羅斯調查委員會周日（27日）表示，調查結果證實上周飛機墜毀遇難者的身份，與僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）相符，其餘死者的身份亦與航班名單上的姓名相符。

【16:19】普京簽署法令，下令瓦格納等私營兵團必須宣誓效忠俄羅斯，法令適用於在烏克蘭參與軍事活動、協助軍隊和在國土防禦部隊服役的所有人。【下一頁】

【11:13】烏克蘭兩架戰機於空中相撞，導致3名烏克蘭空軍機師身亡。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲

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