  • 31°C
香港時間 : 2023904日 (週一) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】羅馬尼亞否認境內有俄機墜毀 烏防長主動請辭（持續更新）

環球政治 17:03 2023/09/04

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續558日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布，本周將會撤換國防部長列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）。俄羅斯官員透露，今年內已有多達約28萬名男性登記加入軍隊。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（9月1日）

【本港時間9月4日】

【17:02】烏克蘭外交部發言人聲稱，俄軍出動32架伊朗製自殺式無人機，攻擊鄰近羅馬尼亞西南部城市伊茲梅爾（Izmail）的港口，烏軍擊落23架，有俄軍無人機在羅馬尼亞境內墜毀及爆炸。但身為北約成員國之一的羅馬尼亞國防部否認事件。

【14:48】列兹尼科夫周一（4日）在社交平台發文，表示已向國會提交辭職信。

【10:37】澤連斯基周日（3日）表示，烏克蘭大型私有基金主席烏梅羅夫（Rustem Umerov）將會接替列兹尼科夫成為防長，強調國防部需要新風氣，預計國會將通過任命。【下一頁】

【00:58】俄羅斯官媒塔斯社引述前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev），指國防部數據顯示，自1月1日起已有約28萬名男性以合約形式加入俄軍。正在俄國遠東訪問的梅德韋傑夫透露，正與當地官員商討如何加大軍隊數量。

【本港時間9月3日】

【17:04】烏克蘭政府指俄軍周日凌晨，連續3個半小時內轟炸敖德薩地區，攻擊多瑙河港口基建，導致最少2人受傷。烏空軍聲稱，防空系統擊落俄軍22架來襲無人機。

【14:15】科洛莫斯基被捕後據悉最起碼遭扣押2個月，接受詐騙及洗黑錢控罪審訊。代表律師表示可能上訴，明言拒絕交付近1,400萬美元換取保釋。

【本港時間9月2日】

【15:24】克里姆林宮宣布，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將於下周一（4日）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在俄羅斯會晤，外界憧憬兩人會面會研究如何化解黑海糧食危機。

【14:43】美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）指，烏軍過去72小時內的南部反攻攻勢取得顯著進展。基輔政府稱，烏軍在多個地區突破俄軍第一道防線。

【本港時間9月1日】

【09:23】土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行聯合國記者會上，重申烏克蘭糧食黑海出口協議為全球糧食安全及穩定擔任重要角色。

【00:02】烏克蘭副防長馬利亞（Hanna Maliar）表示，烏軍在東部及南部的反攻戰線中取得新進展，特別是扎波羅熱地區（Zaporizhzhia）。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 軍事 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 美國

下一篇文章

東京高檔酒店價格升幅超倫敦紐約 日圓疲弱吸引外國旅客
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

僱主要求住近辦公室 打工仔寧減薪27萬換自由在家工作
僱主要求住近辦公室 打工仔寧減薪27萬換自由在家工作
印尼「黃金簽證」最低近2000萬起 吸外國投資者
印尼「黃金簽證」最低近2000萬起 吸外國投資者
烏富豪涉洗黑錢被捕 拒付過億保釋金
烏富豪涉洗黑錢被捕 拒付過億保釋金
英更多學校石屎有倒塌風險或關閉 學生開學恐無法返校
英更多學校石屎有倒塌風險或關閉 學生開學恐無法返校
美國女子二手店花31元買畫 竟為價值195萬元名家真跡
美國女子二手店花31元買畫 竟為價值195萬元名家真跡
【俄烏戰爭】羅馬尼亞否認境內有俄機墜毀 烏防長主動請辭（持續更新）
【俄烏戰爭】羅馬尼亞否認境內有俄機墜毀 烏防長主動請辭（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款