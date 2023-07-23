【俄烏戰爭】盧卡申科訪俄晤普京 克里米亞武器庫被炸（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續515日，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）已抵達俄羅斯，將與俄國總統普京（Vladimir Putin）會面。俄羅斯官員聲稱，烏克蘭上周六（22日）襲擊克里米亞的一個武器庫。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（7月20日）

【本港時間7月23日】

【15:40】盧卡申科前往俄羅斯的聖彼得堡（St Petersburg），相信在周日（23日）會與普京見面，商討安全議題﹑國際事務及兩國合作回應制裁等。

【04:49】俄羅斯委派的克里米亞官員聲稱，當地一個武器庫被烏軍無人機襲擊，導致周遭5公里內民眾需要緊急撤離，克里米亞大橋交通亦一度暫停。

【本港時間7月21日】

【10:47】美國白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）周四（20日）表示，烏軍已開始使用集束彈，並據報成效不錯。【下一頁】

【07:54】澤連斯基會面總理什米哈爾（Denys Shmyhal）時表示，戰爭時期需要任何投入資源在國防事務上，其他領域如文化等可以另尋資金渠道。他亦透露曾向地方政府呼籲，需要讓民眾感到公帑合理及公平運用，應該以獲得勝利為先。

【本港時間7月20日】

【10:50】普里戈任在新發布影片中繼續狠批俄軍高層，直指現時發生在烏克蘭前線的事是恥辱，幸好瓦格納不用參與。【下一頁】

【09:02】俄羅斯中止參與烏克蘭糧食黑海出口協議後，國防部表明，將視任何前往烏克蘭港口的黑海地區船隻為箕烏克蘭衝突一部分，暗示俄方有權對船隻開火。

【本港時間7月19日】

【21:03】據報俄羅斯控制的克里米亞一個軍事基地發生多次爆炸，更有巨大火球衝向高空，導致逾2000人疏散，附近一條高速公路關閉。英國廣播公司（BBC）報道，當地彈藥庫發生火災，引發長達數小時的爆炸。

【11:03】俄羅斯宣布中止參與黑海糧食出口協議後，連續兩晚轟炸糧食出口協議中的南部港口城市敖德薩（Odesa），烏東全境都處於空襲警報之下。【下一頁】

【09:50】俄羅斯國會延長男性入伍最高年齡最少5年，而最高級別軍官年齡上限達70歲。

【本港時間7月18日】

【10:50】烏軍東部軍區發言人Serhiy Cherevatyi則指出，俄軍在烏國東北部集結超過10萬人，出動逾900架坦克及多管火箭系統（MLRS）。【下一頁】

【05:29】澤連斯基表明，即將俄羅斯退出糧食出口協議，各方亦應繼續履行，指亞洲及非洲有權利享受糧食穩定。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀