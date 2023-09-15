【俄烏戰爭】瓦格納白俄基地遭拆除 俄驅逐兩名美外交官（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續569日，有衛星圖像顯示白俄羅斯首都明斯克東南部的俄羅斯僱傭兵團「瓦格納集團」（Wagner Group）民兵基地似乎已被拆除。另外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）下周料前往美國白宮及國會山莊，届時美國國會正商討對烏援助。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

2023年被指已有多達28萬人參軍

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（9月11日）

【本港時間9月15日】

【11:02】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）下周料前往美國出席聯合國大會，預計到訪白宮與美國總統拜登（Joe Biden）。他也會前往國會，國會届時料就美國對烏的240億美元援助辯論。【下一頁】

【07:42】俄羅斯表示正驅逐兩名美國外交官，兩人被指與一名涉嫌與外國勾結的俄羅斯國民合作。

【01:03】有衛星圖像顯示白俄羅斯首都明斯克東南部的俄羅斯僱傭兵團「瓦格納集團」（Wagner Group）民兵基地似乎已被拆除。

【本港時間9月14日】

【11:29】烏克蘭以導彈襲擊克里米亞半島城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的俄羅斯黑海艦隊，有大型船隻和潛艇嚴重受損，料為針對黑海艦隊以來最大規模一次襲擊。

【03:50】烏方指控俄羅斯近兩個月以來對烏克蘭港口的襲擊，已造成過百個港口基礎設施受損。

【本港時間9月13日】

【10:49】普京出席經濟論壇時暗示，預計俄烏衝突成為長年戰事，指烏克蘭會利用和談嘗試重新武裝。同時，普京稱明年美國總統大選結果如何，亦不會改變俄方視美國為敵人。

【07:25】美軍空軍國民警衞隊（Air National Guard）軍官表示，烏軍機師預計10月抵達美國亞利桑那州接受F-16戰機訓練，相信最快年底前會有首位烏軍F-16機師。

【本港時間9月12日】

【10:46】北韓官媒朝中社發出照片，顯示金正恩在周日乘坐專列火車前往俄羅斯。據悉隨行官員包括多位軍政高層，而且多與武器出售﹑轉讓軍事衛星和核動力潛艇技術有關的高官，相信金正恩訪俄行程會以此為主。【下一頁】

【05:52】美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士指出，國務院及國防部首次建議，向烏克蘭援助長程導彈系統「陸軍戰術彈道導彈」（ATACMS）。據悉援助長程導彈已商討數周，成事機會愈發濃厚，但消息人士強調未有最終決定。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲