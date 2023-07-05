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【俄烏戰爭】烏軍指反攻見成效 普京稱俄羅斯前所未有團結（持續更新）

環球政治 12:54 2023/07/05

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續497日，烏克蘭政府指烏軍最近幾日的反攻特別有成效。另外，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）指在僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）叛變後，俄羅斯仍展現前所未有的團結。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（7月4日）

【本港時間7月5日】

【12:54】烏克蘭政府指烏軍最近幾日的反攻特別有成效，烏軍在前線頓涅茨克（Donetsk）由俄控制的馬克耶夫卡（Makiivka）摧毀了俄羅斯編隊。

【04:50】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）指在僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）叛變後，俄羅斯仍展現前所未有的團結。普京更指，儘管西方對俄實施嚴厲制裁，俄羅斯仍繼續繁榮發展。

【本港時間7月4日】

【16:12】俄羅斯外交部聲稱，首都莫斯科的民用建築遭到烏克蘭無人機攻擊。發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指出，遇襲目標包括機場，空軍成功攔截5架烏軍無人機。

【11:15】俄國媒體報稱，紹伊古在與軍方高層視像通話時提及，上月底曾發生有人試圖叛變，但忠誠及服從軍紀的俄軍成功阻擋敵人陰謀。

【07:22】澤連斯基接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時直言，普京回應瓦格納叛變的行動十分軟弱，指對方的權力正在瓦解。

【本港時間7月3日】

【10:35】烏克蘭副防長馬利亞（Hanna Maliar）表示，俄軍成功迫近4個地區，聲稱雙方激烈交戰，但烏軍同時亦在南部有進展。

【04:47】澤連斯基表示，反攻正穩定地取得進展，但承認成果暫時有限，強調一切不會如荷里活電影般立即大獲全勝。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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