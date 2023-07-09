【俄烏戰爭】烏認去年襲克里米亞大橋 獲援集束彈惹爭議（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續501日，多國盟友表明反對美國向烏克蘭援助被多國禁用的武器「集束彈」，烏方保證不會在俄國領土使用。另外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在土耳其接走，5名在馬里烏波爾（Mariupol）被俘烏軍軍官。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（7月7日）

【本港時間7月9日】

【18:17】烏克蘭副防長Hanna Maliar上周六（8日）承認，去年連接俄羅斯本土及克里米亞的跨海大橋克里米亞大橋（Kerch bridge）被炸為烏軍所為，目的為截斷俄軍補給。

【14:39】西班牙﹑英國及加拿大在內多國反對向烏克蘭援助集束彈，惟強調繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯。烏克蘭防長列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）重申，烏軍只會用集束彈收復更多領土，不會在俄羅斯領土使用。【下一頁】

【09:53】澤連斯基上周六（8日）成功從土耳其，接走5名在南部馬里烏波爾亞速鋼鐵廠（Azovstal）作戰中被俄軍俘虜的烏軍軍官。俄羅斯批評，舉動有違去年達成的戰俘交換協議。

【本港時間7月8日】

【13:22】美國總統拜登（Joe Biden）指美國向烏克蘭援助被多國禁用的武器「集束彈」，屬於艱難的決定，但烏軍彈藥已耗盡。華府更指，基輔承諾將最大限度地減少平民面臨風險，包括不在人口稠密地區使用集束彈。

【08:09】烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy）在伊斯坦布爾與土耳其總統埃爾多安（ Recep Tayyip Erdoğan）會面，埃爾多安表示烏克蘭毫無疑問值得加入北約。

【本港時間7月7日】

【17:46】德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表明，德國反對援助烏克蘭集束彈。

【10:51】美國官員透露，最快周五（7日）新一輪援助中包括集束彈。官員聲稱，向烏提供的集束彈解至近啞彈水平，大幅降低殺傷力。【下一頁】

【08:50】烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，45名烏軍及兩名平民安全回到烏克蘭。他指部分獲釋烏軍曾在馬里烏波爾（Mariupol）及亞速鋼鐵廠（Azovstal）作戰，盛讚眾人是英雄。

【本港時間7月6日】

【16:53】白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）透露，俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）已不在白俄境內，指對方返回俄羅斯聖彼得堡（St Petersburg）。【下一頁】

【14:13】俄軍一枚導彈被指周四（6日）襲擊烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv），一幢住宅大樓被擊中，導致最少4人死亡。

【10:34】澤連斯基受訪時指出，盟友軍援一直未有及時抵達，烏軍空有反攻之心卻無法行動。他指延後反攻讓俄國有更多時間部署，使烏軍反攻最終變得緩慢。【下一頁】

【04:12】IAEA指駐札波羅熱核電站的專家近日正巡查站內設備，並有定期走遍核電站，表明當地未有發現任何地雷或爆炸物。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀