【俄烏戰爭】烏稱擊斃俄軍將領 接收美軍坦克（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續580日，烏克蘭軍方周一（25日）聲稱，最近一次襲擊中成功擊斃俄海軍黑海艦隊的司令，惟俄方未有證實消息。烏克蘭同日透露，已接獲美國援助的首批美軍主戰坦克「M1艾布蘭」（M1 Abrams）。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

2023年被指已有多達28萬人參軍

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（9月25日）

【本港時間9月26日】

【10:41】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，首批M1艾布蘭坦克已到達當地，將加強烏軍實力。美國官員透露，首批坦克數量為兩個排，即約8至10架。【下一頁】

【00:18】烏軍特別行動部隊聲稱，上周五（22日）導彈襲擊克里米亞半島俄國海軍總部時，順利擊斃多達34名軍官，當中包括黑海艦隊司令Viktor Sokolov。俄羅斯國防部未有確認消息，僅稱當日擊落5枚敵軍導彈，暫時一人失蹤。

【本港時間9月25日】

【12:45】俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）及庫爾斯克（Kursk）地區官員周一（25日）聲稱，當地遭受烏軍無人機襲擊。別爾哥羅德領袖指已擊落兩架無人機，但仍有部分私人房屋及政府行政建築受損。

【05:07】拉夫羅夫堅稱烏國的和平方案不可能實現，如果烏方堅持有關方案是談判條件，戰爭十分有可能需要在戰場解決。

【本港時間9月24日】

【15:50】歐盟委員會宣布，向烏克蘭額外提供15億歐元（約125億港元）的金融援助，至今已承諾向烏克蘭提供總額180億歐元（約1,501億港元）的資金。

【14:13】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）途徑波蘭，向兩名波蘭志願者頒發獎項，期間未有與當地政府官員會晤。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲