【俄烏戰爭】烏無人機重創俄登陸艦 克里米亞大橋附近傳爆炸（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續528日，烏克蘭海軍派出無人機夜襲俄羅斯位於黑海港口的海軍基地，一艘俄羅斯軍艦嚴重受損。另外，克里米亞大橋附近傳出爆炸，俄方否認大橋遇襲。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（8月3日）

【本港時間8月5日】

【12:49】克里米亞居民報稱克里米亞大橋附近發生爆炸。但俄羅斯駐當地官員否認大橋受到襲擊。

【11:22】烏克蘭海軍派出無人機夜襲俄羅斯位於黑海港口的海軍基地，一艘俄羅斯軍艦嚴重受損。俄羅斯國防部表示，已擊落兩架烏克蘭海上無人機。【下一頁】

【本港時間8月4日】

【22:05】中國外交部宣布，應沙特阿拉伯王國邀請，中國政府歐亞事務特別代表李輝，將到吉達出席烏克蘭問題國際會議。發言人汪文斌表示，中方願同國際社會一起，繼續為推動烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。

【15:00】俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）上周出訪北韓，白宮周四（3日）指美方情報官員已確定，紹伊古上周曾與北韓官員商討增購用於俄烏戰爭的軍備。

【10:06】俄羅斯副總理諾瓦克（ Alexander Novak）表示，俄羅斯將在9月削減原油出口每日30萬桶。俄羅斯曾表示，由3月起將石油出口量減少每日30萬桶至年底，即石油產量的5%。

【09:16】俄羅斯聲稱夜間在卡盧加地區擊落6架無人機，並於早上再擊落一架無人機。烏方則指，俄羅斯襲擊赫爾松（Kherson）造成多人受傷。

【本港時間8月3日】

【10:59】烏克蘭副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，接近羅馬尼亞邊境地區的多瑙河流域（Danube River）的內陸糧倉被俄軍轟炸，近4萬噸預計送往非洲﹑中國及以色列等地的糧食被摧毀。【下一頁】

【08:58】烏克蘭安全委員會秘書達尼洛夫（Oleksiy Danilov）指出，俄軍有數月時間在佔領地佈防及設下地雷陣。他稱烏軍收復部分地區後發現，俄軍佈下「瘋狂」數量的地雷。

【本港時間8月2日】

【18:51】基輔市軍事辦公室首領Sergiy Popko表示，周三（2日）一群無人機分別從不同方向直襲當地，但全數超過10架無人機被及時發現與擊落。

【10:28】波蘭指白俄軍事直昇機闖入領空，國防部下令向東部增兵，並已通報北約（NATO）及傳召白俄駐當地代辦。白俄否認入侵波蘭領空，反指波蘭藉口加強軍事部署。【下一頁】

【08:25】國際人權律師樓Global Rights Compliance組成的The Mobile Justice Team發表調查報告，指控俄軍在佔領烏克蘭赫爾松地區（Kherson）時，扣押中心曾多次鰥生性暴力及虐待行為。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲