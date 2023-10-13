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【俄烏戰爭】烏東激戰3日 普京外訪吉爾吉斯（持續更新）

環球政治 11:21 2023/10/13

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續597日，俄羅斯與烏克蘭在東部爆發大規模交戰，烏國指軍隊連續3日成功守住陣地。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC）發出拘留令後，首次前往外國訪問。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 2023年被指已有多達28萬人參軍
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄烏戰爭最新攻勢（10月6日）

【本港時間10月13日】

【11:13】俄軍早前向烏東城鎮阿瓦迪夫卡（Avdiivka）發起近月來最猛烈攻擊後，與烏軍在當地持續交戰。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏軍第3日亦成功防守，惟當地官員指俄軍攻勢仍然猛然。

【01:14】普京周四（12日）到訪中亞國家吉爾吉斯，為ICC發出拘捕令後普京首次外訪。普京周五（13日）將會出席，在吉爾吉斯首都比什凱克（Bishkek）召開﹑由前蘇聯國家組成的獨立國家國協（Commonwealth of Independent States）年度會議。

【本港時間10月12日】

【12:05】一枚俄羅斯飛彈擊中烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）尼科波爾（Nikopol）一所學校，造成最少4人死亡。

【05:10】比利時防長Ludivine Dedonder表示，比利時將從2025年起派遣F-16戰機到烏克蘭。

【本港時間10月11日】

【11:35】國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）受訪時表示，已獲澤連斯基承諾，札波羅熱核電站不會成為烏軍反攻目標。

【00:13】德國防長皮斯托留斯（Boris Pistorius）周二（10日）宣布，為烏克蘭提供新一輪價值約10億歐元的軍事援助。皮斯托留斯指德方將持續支持烏軍，提供急切需要的防空力量﹑彈藥及坦克，新「冬季援助」將協助烏軍加強未來數月的行動準備。

【本港時間10月10日】

【09:45】美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）表示，額外撥款有助國防部確保彈藥生產，維持滿足美國同時援助以色列與烏克蘭的需求。

【01:19】俄羅斯國家杜馬議員將需研究，如何讓俄國廢除全面禁止核子試爆條約組織（CTBTO）。組織主席Robert Floyd坦言，俄方行動令人憂慮，希望盡快與俄國關鍵領袖會談。

【本港時間10月9日】

【11:36】澤連斯基致電以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），表明烏克蘭與以色列站在同一陣線，向死難者致哀。

【00:13】烏克蘭駐以色列大使館指出，兩名死者身份未明，確認兩人已在當地生活一段長時間。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲

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