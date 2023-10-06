【俄烏戰爭】烏東北村落遇襲最少51死 普京警告或恢復核試（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續590日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）威脅，俄國可能恢復核試。烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）的一個村落遇到俄軍襲擊，導致最少51人死亡，包括1名6歲兒童。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

2023年被指已有多達28萬人參軍

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄烏戰爭最新攻勢（9月29日）

【本港時間10月6日】

【10:42】普京表明俄羅斯可能理論上撤出1996年簽署的「全面禁止核試驗條約」（CTBT），批評美國同樣簽署條約，但從未實際履行。【下一頁】

【05:27】俄軍一枚導彈周四（5日）被指擊中當時正在哀悼陣亡烏軍士兵的聚會，導致最少51人死亡，為哈爾科夫地區開戰以來傷亡最嚴重一次平民被襲事件。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）直指，俄軍攻擊是蓄意針對平民。

【本港時間10月5日】

【14:13】美國已向烏克蘭提供去年底美軍在海灣地區沒收的超過100萬發伊朗彈藥。

【13:06】英國指控俄羅斯計劃於通往烏克蘭黑海港口的航道上埋水雷，破壞裝載烏克蘭糧食的民用輪船。

【本港時間10月4日】

【14:12】俄羅斯3個地區遭烏克蘭多架無人機襲擊，俄方形容為恐怖襲擊並稱已全數擊落。

【02:59】歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，如果歐盟與烏克蘭雙方均準備充足，烏克蘭有望於2030年成為歐盟正式成員國。

【本港時間10月3日】

【11:12】俄國財政部2024年預算草案披露，國防開支將佔近3分1，達10.78萬億盧布（約8,528.9億港元）。

【00:17】澤連斯基直指烏克蘭將聯手自由世界，將有力在今次衝突獲得勝利，直接與歐盟合作將加深勝利的機會。他亦重申，有必要加強烏克蘭的防守支援，協助保護更多民眾性命。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲