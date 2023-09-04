【俄烏戰爭】烏本周將換防長 俄年內28萬人參軍（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續558日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布，本周將會撤換國防部長列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）。俄羅斯官員透露，今年內已有多達約28萬名男性登記加入軍隊。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（9月1日）

【本港時間9月4日】

【10：37】澤連斯基周日（3日）表示，烏克蘭大型私有基金主席烏梅羅夫（Rustem Umerov）將會接替列兹尼科夫成為防長，強調國防部需要新風氣，預計國會將通過任命。【下一頁】

【00：58】俄羅斯官媒塔斯社引述前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev），指國防部數據顯示，自1月1日起已有約28萬名男性以合約形式加入俄軍。正在俄國遠東訪問的梅德韋傑夫透露，正與當地官員商討如何加大軍隊數量。

【本港時間9月3日】

【17:04】烏克蘭政府指俄軍周日凌晨，連續3個半小時內轟炸敖德薩地區，攻擊多瑙河港口基建，導致最少2人受傷。烏空軍聲稱，防空系統擊落俄軍22架來襲無人機。

【14:15】科洛莫斯基被捕後據悉最起碼遭扣押2個月，接受詐騙及洗黑錢控罪審訊。代表律師表示可能上訴，明言拒絕交付近1,400萬美元換取保釋。

【本港時間9月2日】

【15:24】克里姆林宮宣布，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將於下周一（4日）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在俄羅斯會晤，外界憧憬兩人會面會研究如何化解黑海糧食危機。

【14:43】美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）指，烏軍過去72小時內的南部反攻攻勢取得顯著進展。基輔政府稱，烏軍在多個地區突破俄軍第一道防線。

【本港時間9月1日】

【09:23】土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行聯合國記者會上，重申烏克蘭糧食黑海出口協議為全球糧食安全及穩定擔任重要角色。

【00:02】烏克蘭副防長馬利亞（Hanna Maliar）表示，烏軍在東部及南部的反攻戰線中取得新進展，特別是扎波羅熱地區（Zaporizhzhia）。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲