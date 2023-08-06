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【俄烏戰爭】烏望沙特峰會助停戰 斥俄襲輸血中心（持續更新）

環球政治 15:15 2023/08/06

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續529日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy） 表示，希望沙特阿拉伯舉行的和平會談峰會將有助達成俄烏戰爭停止。同時，澤連斯基狠批俄軍轟炸輸血中心，直斥屬戰爭罪行。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（8月4日）

【本港時間8月6日】

【15:14】澤連斯基上周六（5日）表示，明白與會各國有分歧，但希望部分符合國際法規範的國際秩序可以恢復。歐盟有官員透露，峰會相信不會有聯合聲明，但估計會提議下次再次舉辦峰會，繼續商討如全球糧食安全﹑核安全及釋放囚犯等議題。

【06:11】烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）的一間輸血中心據報被俄軍襲擊，導致人員傷亡。澤連斯基狠批，俄軍攻擊輸血中心是戰爭罪行。

【本港時間8月5日】

【12:49】克里米亞居民報稱克里米亞大橋附近發生爆炸。但俄羅斯駐當地官員否認大橋受到襲擊。

【11:22】烏克蘭海軍派出無人機夜襲俄羅斯位於黑海港口的海軍基地，一艘俄羅斯軍艦嚴重受損。俄羅斯國防部表示，已擊落兩架烏克蘭海上無人機。【下一頁】

【本港時間8月4日】

【22:05】中國外交部宣布，應沙特阿拉伯王國邀請，中國政府歐亞事務特別代表李輝，將到吉達出席烏克蘭問題國際會議。發言人汪文斌表示，中方願同國際社會一起，繼續為推動烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。

【15:00】俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）上周出訪北韓，白宮周四（3日）指美方情報官員已確定，紹伊古上周曾與北韓官員商討增購用於俄烏戰爭的軍備。

【10:06】俄羅斯副總理諾瓦克（ Alexander Novak）表示，俄羅斯將在9月削減原油出口每日30萬桶。俄羅斯曾表示，由3月起將石油出口量減少每日30萬桶至年底，即石油產量的5%。

【09:16】俄羅斯聲稱夜間在卡盧加地區擊落6架無人機，並於早上再擊落一架無人機。烏方則指，俄羅斯襲擊赫爾松（Kherson）造成多人受傷。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲

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