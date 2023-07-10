【俄烏戰爭】烏料難即時入北約 東南地區反攻續取進展（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續502日，北約（NATO）即將舉行峰會，烏克蘭相信難在近期內獲准入，美國總統拜登（Joe Biden）表明，北約內部未有共識。烏軍表示，周日（9日）在東南地區反攻繼續取得進展。。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（7月7日）

【本港時間7月10日】

【10:49】拜登日前受訪時表明，俄烏戰爭需要完結，才會開始考慮烏克蘭加入北約。登亦稱已與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）商討加入北約事宜，表明美方將繼續向烏克蘭提供安全及軍事援助，直至戰爭完結。【下一頁】

【07:47】烏克蘭副防長Hanna Maliar聲稱，烏軍正鞏固在東南部兩個地區取得的進展，指當地戰情十分劇烈。

【本港時間7月9日】

【18:17】烏克蘭副防長Hanna Maliar上周六（8日）承認，去年連接俄羅斯本土及克里米亞的跨海大橋克里米亞大橋（Kerch bridge）被炸為烏軍所為，目的為截斷俄軍補給。

【14:39】西班牙﹑英國及加拿大在內多國反對向烏克蘭援助集束彈，惟強調繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯。烏克蘭防長列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）重申，烏軍只會用集束彈收復更多領土，不會在俄羅斯領土使用。【下一頁】

【09:53】澤連斯基上周六（8日）成功從土耳其，接走5名在南部馬里烏波爾亞速鋼鐵廠（Azovstal）作戰中被俄軍俘虜的烏軍軍官。俄羅斯批評，舉動有違去年達成的戰俘交換協議。

【本港時間7月8日】

【13:22】美國總統拜登（Joe Biden）指美國向烏克蘭援助被多國禁用的武器「集束彈」，屬於艱難的決定，但烏軍彈藥已耗盡。華府更指，基輔承諾將最大限度地減少平民面臨風險，包括不在人口稠密地區使用集束彈。

【08:09】烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy）在伊斯坦布爾與土耳其總統埃爾多安（ Recep Tayyip Erdoğan）會面，埃爾多安表示烏克蘭毫無疑問值得加入北約。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀