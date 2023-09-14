  • 27°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】烏導彈襲黑海艦隊 俄損壞烏過百港口設施 （持續更新）

環球政治 11:29 2023/09/14

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續568日，烏克蘭以導彈襲擊克里米亞半島的俄羅斯黑海艦隊，有大型船隻和潛艇嚴重受損。另外，烏方指控俄羅斯近兩個月以來對烏克蘭港口的襲擊，已造成過百個港口基礎設施受損。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 2023年被指已有多達28萬人參軍
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（9月11日）

【本港時間9月14日】

【11:29】烏克蘭以導彈襲擊克里米亞半島城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的俄羅斯黑海艦隊，有大型船隻和潛艇嚴重受損，料為針對黑海艦隊以來最大規模一次襲擊。

【03:50】烏方指控俄羅斯近兩個月以來對烏克蘭港口的襲擊，已造成過百個港口基礎設施受損。

【本港時間9月13日】

【10:49】普京出席經濟論壇時暗示，預計俄烏衝突成為長年戰事，指烏克蘭會利用和談嘗試重新武裝。同時，普京稱明年美國總統大選結果如何，亦不會改變俄方視美國為敵人。

【07:25】美軍空軍國民警衞隊（Air National Guard）軍官表示，烏軍機師預計10月抵達美國亞利桑那州接受F-16戰機訓練，相信最快年底前會有首位烏軍F-16機師。

【本港時間9月12日】

【10:46】北韓官媒朝中社發出照片，顯示金正恩在周日乘坐專列火車前往俄羅斯。據悉隨行官員包括多位軍政高層，而且多與武器出售﹑轉讓軍事衛星和核動力潛艇技術有關的高官，相信金正恩訪俄行程會以此為主。【下一頁】

【05:52】美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士指出，國務院及國防部首次建議，向烏克蘭援助長程導彈系統「陸軍戰術彈道導彈」（ATACMS）。據悉援助長程導彈已商討數周，成事機會愈發濃厚，但消息人士強調未有最終決定。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 軍事 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 美國

上一篇文章

倫敦水廠電力故障大斷水 民眾搶購樽裝水應急

下一篇文章

北韓指普京接受金正恩邀請訪朝 克宮指未有計劃

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

西班牙女記者街頭直播 慘遭男子兩度伸狼爪非禮（有片）
西班牙女記者街頭直播 慘遭男子兩度伸狼爪非禮（有片）
法國下令停售iPhone 12 指電磁波輻射水平超標
法國下令停售iPhone 12 指電磁波輻射水平超標
英國10大「破產」高危市政府 南部佔7席（附排名）
英國10大「破產」高危市政府 南部佔7席（附排名）
英女學生炎夏無著冷衫返學被罰 校方指校規為日後適應職場
英女學生炎夏無著冷衫返學被罰 校方指校規為日後適應職場
金正恩抵俄正式晤普京 平壤突試射導彈（第二版）
金正恩抵俄正式晤普京 平壤突試射導彈（第二版）
【英超】Snapdragon成曼聯球衣新贊助商 傳年花近6億
【英超】Snapdragon成曼聯球衣新贊助商 傳年花近6億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款