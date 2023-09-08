【俄烏戰爭】烏前防長促西方團結抗俄 馬斯克被指阻烏攻克里米亞（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續562日，美國富豪馬斯克（Elon Musk）被指曾經下令，關閉衛星網絡服務Starlink，阻止烏軍攻擊克里米亞半島。烏克蘭人權專員Dmytro Lubinets希望能向俄羅斯施加更大國際壓力，讓更多被拐走烏克蘭兒童獲歸還。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

2023年被指已有多達28萬人參軍

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（9月6日）

【本港時間9月8日】

【17:22】周初辭任烏克蘭前國防部長的列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）周五（8日）受訪時呼籲，西方國家需要認清俄羅斯，強調與莫斯科政府達成的任何協議將不會終止衝突，警告與俄羅斯談判不會帶來和平。

他亦促請西方國家，需要繼續軍事援助烏克蘭，重申只有團結對抗俄羅斯，才可避免全球陷入第三次世界大戰的災難。

【10:47】馬斯克即將出版的自傳中，透露他曾秘密關閉克里米亞半島附近的Starlink服務，避免烏軍攻擊當地可能引發核戰。【下一頁】

【05:30】Lubinets表示，只有俄國感受更大國際壓力，更多烏克蘭兒童才有可能回到父母身邊。他指上兩周內，共有20名烏克蘭兒童獲送回。

【本港時間9月7日】

【18:29】北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）聲稱，烏軍反攻取得進展，能夠突破俄軍防線並向前推進。他強調反攻速度緩慢屬意料之內。

【17:42】俄羅斯克里姆林宮表示，美國必須回應向烏克蘭提供貧鈾彈可能面臨「悲慘」後果。

【10:52】布林肯突訪烏克蘭期間，宣布增加10億美元援助（約78.4億港元）。美國國防部透露，軍援中包括針對前蘇聯坦克開發的貧鈾彈。【下一頁】

【05:12】烏東頓涅茨克一個多人聚集的市場被俄軍轟炸，導致最少17人死亡，另有32人受傷。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）狠批俄軍，襲擊一個和平平民地區，斥責是「恐怖襲擊」。

【本港時間9月6日】

【17:23】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周三（6日）到訪基輔，為他開戰以來3度訪問烏國首都。布林肯先訪問駐當地美國大使館，然後到軍事墓園為烏軍陣亡士兵獻花。同日稍後，布林肯將與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，聽取一手烏軍戰線戰報。

同行官員透露，布林肯今次訪問可以與烏克蘭統一立場，讓雙方在月底舉行的聯合國大會中可以繼續爭取支持。另有美方官員表示，布林肯將藉此機會評估反攻成效及進展。

【10:53】美國總統拜登（Joe Biden）上月促請國會，同意額外撥款400億美元預算（約3,136.6億港元），當中240億涉及援助烏克蘭。參院復會後將面臨緊急額外預算審批，兩黨領袖一致同意，繼續援助烏克蘭。

【04:52】社交平台流傳英國挑戰者2坦克被毀的影片，西方國家消息指坦克或遭俄軍地雷擊中導致起火及失去移動能力，首次有挑戰者2坦克遭摧毀。英國援助烏克蘭14架挑戰者2坦克，片中受損或是其中一部。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲