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【俄烏戰爭】澤連斯基聲援以色列 2烏民眾衝突中喪生（持續更新）

環球政治 11:40 2023/10/09

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續593日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，與以色列站在同一陣線。烏克蘭駐以色列大使館表示，以巴衝突中有2名烏克蘭人喪生。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 2023年被指已有多達28萬人參軍
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄烏戰爭最新攻勢（10月6日）

【本港時間10月9日】

【11:36】澤連斯基致電以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），表明烏克蘭與以色列站在同一陣線，向死難者致哀。

【00:13】烏克蘭駐以色列大使館指出，兩名死者身份未明，確認兩人已在當地生活一段長時間。

【本港時間10月8日】

【13:10】烏克蘭武裝部隊報稱，俄軍一日內折損580人。

【04:50】俄羅斯襲擊南部赫爾松（Kherson）地區造成10多人受傷，包括一名27歲婦女和她9個月大的嬰兒。

【本港時間10月7日】

【16:13】華盛頓的戰略與國際研究中心運營的網站Beyond Parallel指，北韓邊境的圖們江鐵道設施至少有70車貨物，數字為史無前例之多，估計增幅可能表明北韓向俄羅斯供應武器和彈藥。

【00:39】瑞典宣布將向烏克蘭提供價值1.99億美元（約15.5億港元）的新一輪軍事支援，主要包括彈藥和武器系統備件。瑞典也正考慮向烏克蘭派遣鷹獅（Gripen）戰鬥機。

【本港時間10月6日】

【10:42】普京表明俄羅斯可能理論上撤出1996年簽署的「全面禁止核試驗條約」（CTBT），批評美國同樣簽署條約，但從未實際履行。【下一頁】

【05:27】俄軍一枚導彈周四（5日）被指擊中當時正在哀悼陣亡烏軍士兵的聚會，導致最少51人死亡，為哈爾科夫地區開戰以來傷亡最嚴重一次平民被襲事件。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）直指，俄軍攻擊是蓄意針對平民。

【本港時間10月5日】

【14:13】美國已向烏克蘭提供去年底美軍在海灣地區沒收的超過100萬發伊朗彈藥。

【13:06】英國指控俄羅斯計劃於通往烏克蘭黑海港口的航道上埋水雷，破壞裝載烏克蘭糧食的民用輪船。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲

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