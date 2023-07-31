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【俄烏戰爭】澤連斯基稱戰爭正回到俄 烏確認出席沙特和平峰會（持續更新）

環球政治 11:04 2023/07/31

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續523日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy） 表示，戰爭逐漸回到俄羅斯領土。另外，烏克蘭確認會出席沙特阿拉伯主辦的和平峰會。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（7月28日）

【本港時間7月31日】

【11:04】俄羅斯首都莫斯科周日（30日）遭無人機襲擊，俄國防部指控為烏方所為。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy） 表示，戰爭逐漸回到俄羅斯領土，形容此為絕對公平的過程。【下一頁】

【01:09】烏克蘭總統辦公室證實，烏克蘭正準備參加預計8月初在沙特阿拉伯舉行的和平峰會，指和平條約必須包括烏克蘭制定的和平方案內10個基本要點。

【本港時間7月30日】

【15:04】俄羅斯首都莫斯科周日（30日）遭受3架無人機襲擊，造成兩座建築物受損，該市的伏努科沃機場也要短暫關閉。俄方指控烏克蘭派無人機襲擊莫斯科，烏方並未承認責任。【下一頁】

【08:27】烏克蘭國防部軍事情報領袖布達諾夫（Kyrylo Budanov）指，烏軍很快會進入克里米亞。

【02:35】美媒《華爾街日報》報道，沙特阿拉伯將於8月5日至6日在吉達舉行會議商討烏克蘭問題，邀請烏克蘭、英國、美國、印度和巴西等多達30國參加，但不會邀請俄羅斯。烏克蘭和西方國家官員希望，今次會談將俄羅斯排除在外，希望能獲得國際社會支持有利於烏克蘭的和平條款。

【本港時間7月29日】

【07:08】非洲聯盟（The African Union）主席Moussa Faki Mahamat會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）時強調，俄烏戰爭必須終止，而且只有在合理及合法的基準下完結。前者重申，影響糧食及能源供應的行動亦需立即停止。

【00:31】俄羅斯國防部周五（28日）表示，空軍成功在南部鄰近烏克蘭邊境城市Taganrog攔截烏軍導彈。被擊中導彈殘骸擲向民居設施。俄衛生部及後指出，事件導致最少14人受傷。

【本港時間7月28日】

【18:00】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周五（28日）表示，尊重非洲領袖提出的和談方案，並稱已小心審視方案。同時，普京有意向非洲免費提供武器，加強非洲國家安全。

【10:39】美媒報稱，美軍估計8月把部分M1艾布蘭坦克送往德國，翻修完成後最快9月提供予烏克蘭，首批相信有6至8架。【下一頁】

【06:16】澤連斯基周四（27日）指出，烏軍取回頓涅茨克（Donetsk）的戰略重地村落Staromaiorske，相信能進一步加強反攻。

【本港時間7月27日】

【18:06】俄羅斯撤出烏克蘭糧食出口協議後，連續多日轟炸出口港之一的南部城市敖德薩（Odesa），被指可能危及全球糧食安全。總統普京（Vladimir Putin）周四（27日）在俄非會議中宣布，將取代烏克蘭，在3至4個月內免費為非洲6個國家提供糧食。

【10:50】朝中社報稱，金正恩與紹伊古親切交流，回顧雙方根深蒂固的俄朝友好歷史，並評價兩國國防安全問題與地區及國際安全環境。【下一頁】

【03:19】白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）指出，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）認為反攻速度不如預期，而且並非無日有進展，但美方並不支持此立場，稱烏軍正在推進，非陷入停滯。

柯比表示，美方將全力確保烏方獲得相應及足夠援助，保持烏軍繼續推進。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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【俄烏戰爭】澤連斯基：戰爭逐漸回到俄領土 是公平過程

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