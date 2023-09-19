【俄烏戰爭】澤連斯基抵紐約將赴聯合國大會 烏解僱6副防長（持續更新）

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曾居港俄羅斯公民遭美拘捕 涉向俄走私軍事技術
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續573日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）已抵達美國紐約，準備出席於當地舉行的聯合國大會。另外，烏克蘭政府解僱6名國防部副部長。
俄軍最新攻勢（9月18日）
【本港時間9月19日】
【11:02】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）已抵達美國紐約，準備出席於當地舉行的聯合國大會。
【07:17】烏克蘭政府解僱6名國防部副部長，包括經常發布有關俄烏戰爭最新消息的馬利亞（Hanna Maliar），但沒有提及解僱6人的理由。
【本港時間9月18日】
【13:58】俄羅斯表示，俄軍在克里米亞部分地區、莫斯科外圍和兩個邊境地區擊退了烏克蘭無人機。
【11:07】烏軍宣布重奪位於巴赫穆特（ Bakhmut）附近一處有戰略意義的重要村莊Klishchiivka，是烏克蘭過去三天內第二次取得重大進展。
【本港時間9月17日】
【13:22】北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）警告，隨著基輔繼續對俄羅斯反攻，烏克蘭戰爭不會迅速結束。他指大多數戰爭的持續時間比一開始預期更長，因此大家必須為烏克蘭的長期戰爭做好準備。
【00:40】俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）陪同北韓領袖金正恩，於符拉迪沃斯托克（Vladivostok，即海參崴）參觀俄羅斯的核戰略轟炸機、高超音速導彈和軍艦。
【本港時間9月16日】
【01:03】俄羅斯在克里米亞任命的政府官員表示，他們計劃出售烏克蘭人在克里米亞的約100處房產，其中包括烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 的房產。
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲