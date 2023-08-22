【俄烏戰爭】澤連斯基堅信F-16將助獲勝 希臘訓練烏機師（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續54５日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周一（21日）訪問丹麥時表明，獲得美式F-16戰機令他相信，烏克蘭終將打敗俄羅斯。同日，澤連斯基宣布希臘將協助訓練烏克蘭機師操控F-16戰機。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（8月21日）

【本港時間8月22日】

【06:43】澤連斯基向丹麥首都哥本哈根的群眾表示，獲得丹麥及荷蘭的F-16戰機援助使他有信心，俄羅斯將會成為最終輸家。俄羅斯駐丹麥大使Vladimir Barbin重申，丹麥援助烏克蘭F-16戰爭將加劇衝突。

【01:52】澤連斯基同日訪問希臘時，與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）舉行記者會時宣布，希臘將參與訓練烏克蘭機師計劃，惟未提供更多詳情。

【本港時間8月21日】

【13:25】俄羅斯指控烏克蘭派無人機襲擊莫斯科地區，聲稱俄方成功阻止無人機襲擊，無人機在奧金佐沃地區墜毀，並未造成人命傷亡。

【11:05】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪問荷蘭與丹麥，獲兩國承諾為烏克蘭機師完成飛行訓練後，將向烏方提供合共多達61架F-16戰機。【下一頁】

【本港時間8月20日】

【15:01】切爾尼戈夫的中央廣場被俄軍導彈犛擊中，暫時導致最少7人死亡，144人受傷，41人被送院急救。由於當日為東正教假期，不少傷者正是由教堂離開後遇襲。

【00:46】澤連斯基與瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）會面，商討後者援助Gripen戰機的可能。克里斯特松會後未有提及戰機援助，反批俄軍攻擊切爾尼戈夫。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲