【俄烏戰爭】澤連斯基列北約峰會3大目標 俄批軍援推動世界大戰（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續503日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的盟友﹑前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）批評，西方持續軍援烏克蘭只會把全球推向第3次世界大戰。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）將在周三（12日），繼續會晤北約（NATO）領袖。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（7月11日）

【本港時間7月12日】

【16:23】澤連斯基展開北約峰會第二日行程，他透露今日有3大目標，全新武器援助方案﹑邀請加入北約及加入北約前的安全保障。澤連斯基確信，烏克蘭將獲北約邀請加入及得到安全保障措施。

【11:05】梅德韋傑夫評論北約峰會時直言，西方援助烏克蘭不會阻赫俄羅斯在當地達成目標的決心，聲稱反而把全球更加推向第3次世界大戰。

【06:46】北約峰會上未有提出未有提出烏克蘭入盟時間表後，澤連斯基批評是出乎意料及荒謬。澤連斯基周三將繼續參與峰會，與美國總統拜登（Joe Biden）在內等北約領袖會面。

官員透露，美國﹑英國﹑法國及德國預計在峰會後宣布，向烏克蘭確保提供長期安全支援，包括供應先進武器及訓練與其他軍事援助。

【本港時間7月11日】

【21:10】北約峰會召開，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）抵達會場時表示，法國將向烏克蘭提供遠程導彈。

德國同日宣布，確定一項向7億歐元的軍事援助計劃，包括提供兩座愛國者導彈發射器，以及40輛黃鼠狼（Marder）步兵戰車、25輛「豹1A5」主戰坦克等。

【20:20】美國總統拜登（Joe Biden）表示，同意峰會上就烏克蘭最終加入的提案，形容今次峰會是歷史時刻；這份最終提案暫未公開。

然而，獲邀出席峰會的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社交網站發文，批評北約未有邀請烏克蘭加入、未有提出烏克蘭加入的時間表，是出乎意料及荒謬。

【16:33】美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，總統拜登周三（12日）與澤連斯基會面。

沙利文同時指出，北約將為烏克蘭加入制定改革道路，但暫時沒有明確時間表，並強調俄烏戰爭仍未完結，烏克蘭不可能立即加入。

【10:51】北約外交人員透露，各國基本上同意烏方不可以在戰爭狀態下加入，惟在時間點及加入條件上仍有分歧。澤連斯基強調，烏克蘭終會成為北約一員。【下一頁】

【06:25】俄羅斯官媒塔斯社引述國防及安全聯邦委員會主席Viktor Bondarev，指土耳其過去數周內的連串行為反映，安卡拉政府已經逐漸變成不友好國家。

【本港時間7月10日】

【18:43】克里姆林宮周一（10日）承認，總統普京（Vladimir Putin）曾在僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）叛變後，與首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）會面。發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普里戈任聲稱會繼續為普京作戰。

【10:49】拜登日前受訪時表明，俄烏戰爭需要完結，才會開始考慮烏克蘭加入北約。登亦稱已與澤連斯基商討加入北約事宜，表明美方將繼續向烏克蘭提供安全及軍事援助，直至戰爭完結。【下一頁】

【07:47】烏克蘭副防長Hanna Maliar聲稱，烏軍正鞏固在東南部兩個地區取得的進展，指當地戰情十分劇烈。

【本港時間7月9日】

【18:17】烏克蘭副防長Hanna Maliar上周六（8日）承認，去年連接俄羅斯本土及克里米亞的跨海大橋克里米亞大橋（Kerch bridge）被炸為烏軍所為，目的為截斷俄軍補給。

【14:39】西班牙﹑英國及加拿大在內多國反對向烏克蘭援助集束彈，惟強調繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯。烏克蘭防長列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）重申，烏軍只會用集束彈收復更多領土，不會在俄羅斯領土使用。【下一頁】

【09:53】澤連斯基上周六（8日）成功從土耳其，接走5名在南部馬里烏波爾亞速鋼鐵廠（Azovstal）作戰中被俄軍俘虜的烏軍軍官。俄羅斯批評，舉動有違去年達成的戰俘交換協議。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀